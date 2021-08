Chování Tálibánu vůči ženám je stále horší a horší. Na vlastní kůži to pocítila i Khatera. Když šla nebohá matka z práce domů, napadli ji radikálové. Nejenže ženě vydloubli oči, ale také ji několikrát postřelili. Afghánka se obává o osud dalších žen po přebrání moci v Kábulu. Podle ní bojovníci Tálibánu nepovažují ženy za lidské bytosti.

Nebohá třiatřicetiletá Khatera se svěřila, že jí při útoku členové hnutí Tálibán vydloubli obě oči. Tehdy byla ve druhém měsíci těhotenství. Útok měl být podle ní zorganizován ze strany jejího otce - bojovníka Tálibánu.

„Měla jsem štěstí, že jsem přežila,“ uvedla žena podle deníku Mirror. Khatera byla zrovna na cestě z práce domů, když ji obklopili tři bojovníci Tálibánu. Jakmile zkontrolovali její průkaz, spustili palbu. Zasáhnout do horní části těla ji měli celkem osmkrát.

Podle Khatery jsou některá těla mrtvých žen dána na pospas psům, aby se nakrmili. „Člověk musí žít v Afghánistánu, aby si uvědomil, jaké peklo postihlo tamní ženy, děti a menšiny,“ uvedla žena z bezpečí v Dillí.

Afghánka tvrdí, že jsou ženy pro Tálibán jen kusem masa, který mohou bít. Nepovažují je za lidské bytosti. Khatera žije nyní v indickém Dillí se svým dítětem a manželem. Dělá si starosti o ženy v Afghánistánu. Dobrou budoucnost pod nadvládou radikálů jim nevěstí. „Nejen že ženy zabíjí, ale nutí zvířata, aby se živila jejich těly,“ popsala hrůzné praktiky.

Tálibán mezitím oznámil, že bude k ženám vstřícný, ale pouze ve vztahu k právu šaría. Nicméně také naznačil, že chce ženám zakázat pracovat a nařídit, aby je všude doprovázel muž. „Ženy kdysi plnily univerzity. Byl to krásný pohled na ty dívky, které chodily do škol. Všechno je to za týden pryč,“ vysvětlila Khatera.