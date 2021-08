„Měli jsme štěstí.“ Český pilot promluvil o dramatické záchraně z Kábulu. Na palubě měl i miminka

Pilot české armády, který dopravil do Prahy část evakuovaných z Afghánistánu, promluvil o dramatické cestě do afghánské metropole. Podle něj bylo štěstí, že se podařilo dostat do speciálu všechny. Situace na mezinárodním letišti v Kábulu je dramatická, část letiště už ovládá Tálibán, který zastavil veškeré civilní lety. Vojenskou část, odkud odlétají evakuační letadla do celého světa, je pod kontrolou americké armády. Cesta je pro piloty o to složitější, že na letišti nefunguje radar a piloti tak musí spoléhat výhradně sebe a vizuální přiblížení.