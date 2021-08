O víkendu ovládlo extrémistické hnutí Tálibán hlavní město Afghánistánu Kábul. Vláda země se zhroutila a prezident uprchl. Lidé se v panice snaží utéct ze země a vojáci západních zemí urychleně evakuují své občany a další spolupracovníky. Mezi těmi, kteří se snaží dostat co nejrychleji pryč, je i manželka zakladatele charity a bývalého vojáka britského námořnictva Paula „Pena“ Farthinga. Ta měla být přepravena s dalšími Brity ještě společně s jednou Farthingovou těhotnou zaměstnankyní, jenže v hrozné situaci, která na letišti panuje, se nakonec do letadla nedostala. Její manžel se zlobí kvůli tomu, jak je evakuace zorganizována.

„Slyšel jsem v rádiu nebo v televizi, že letiště je zabezpečené. Tak to není, rozhodně,“ rozčiloval se ex-mariňák na sociální síti. Když se totiž jeho žena Kaisa Markhusová a její těhotná kolegyně dostavily podle pokynů na letiště, aby mohly odletět, následně je ale britští a američtí vojáci odmítli vpustit za bránu, uvedl The Sun.

„Snažily se evakuovat, musely se protlačit davem, který je mačkal a drtil, aby se dostaly k bráně. Tu jim však američtí a britští vojáci odmítli otevřít,“ napsal. Ani jedna z žen se tak nakonec do letadla, kterým měly podle pokynů odletět, nedostala.

„Pen se pokusil dostat svou manželku a vedoucí své kanceláře do Británie komerčním letem. Vlády USA a Británie tvrdily, že letiště je bezpečné. Když se tam ženy dostaly, byly v šoku, že to tak vůbec není,“ popsal Dominic Dyer, který byl s mariňákem nedávno v kontaktu.

Sám Farthing potom označil způsob, jakým britská vláda civilisty evakuuje, za zcela nepřijatelný. „Venku na letišti v Kábulu není žádná ochranky, byly strženy davem a doslova umačkány,“ řekl s tím, že jako bývalý mariňák nechápe, jak mohou vojáci na místě jen nečině přihlížet a nesnaží se lidem před branami pomoci a dostat je do bezpečí. „Lidé tam zemřou!“

Nejprve uvedl, že nemá nejmenší tušení, co je v tu chvíli s jeho ženou. Později zjistil, že se ani ona, ani jeho zaměstnankyně do letadla nedostaly a následně se snaží vrátit do domu v Kábulu. Díky bohu se tam dostaly v pořádku, přestože byly opravdu vyděšené a rozrušené. Jak se nyní obě ženy dostanou ze země, není Farthingovi příliš jasné.