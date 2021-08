Strašný zážitek z dovolené si odnesli manželé Ondřej a Simona. Během pobytu na řeckém ostrově Kos totiž Čech požádal souseda, aby si uklidnil své křičící děti. Ten ho měl následně napadnout zřejmě opravdu brutálním způsobem. Poškozeného muže navíc místní lékaři patrně nevyšetřili příliš důkladně a na to, jak vážná jsou jeho zranění, se přišlo až po návratu do České republiky. Případem se zabývá policie.

Celý incident měl začít zcela banálním problémem. Ondřej požádal souseda, aby si uklidnil děti, které prý křičely na balkónu. „V sedm hodin si pro mě přišel do restaurace, kde jsme večeřeli, jestli s ním můžu jít na recepci. A když jsme odcházeli, tak já si po deseti metrech absolutně nic dál nepamatuji,“ řekl muž pro CNN Prima News.

To, že vůbec netuší, k čemu došlo, potvrdila také jeho manželka Simona. „On se mě ptal, kde je, co se stalo, že vůbec nic neví, a pořád opakoval to samé,“ uvedla pro televizi s tím, že manažerka hotelu mu dala led a přivolala lékaře. Ten však prý Ondřeje téměř nevyšetřil a sdělil mu pouze, aby si šel lehnout.

Manželův stav se zhoršoval, a tak ho Simona odvezla do nemocnice taxíkem. Přestože tam strávil dva dny, ani tak nebyla odhalena skutečná závažnost jeho stavu. Po návratu do Prahy skončil opět v nemocnici. A teprve tehdy se dozvěděl přesnou diagnózu.

Přednosta Kliniky otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN Jaromír Astl totiž CNN prozradil, že vyšetřením zjistili, že Ondřej měl zlomených několik kostí v obličeji a některé takovým způsobem, že bylo nutné odstranit z ústní dutiny úlomky kostí. Dodal také, že si nemyslí, že by se takový úraz mohl stát jedním úderem.

Celým případem se nyní zabývá policie.