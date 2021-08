Lékař Karan Raj je populární na sociální síti TikTok, sledují ho více než 4 miliony uživatelů. V jednom ze svých videí vysvětlil, jak to, že se na plážích v Kanadě a USA objevují „useknuté“ nohy i s botami a také to, proč jich je více než dříve. Můžou za to firmy, které boty vyrábí.