Již několik let trápí policisty případ zmizelé podnikatelky Jany Svobodové. Ta byla naposledy viděna v roce 2015. Od té doby se po ní slehla zem. Dva podezřelé strážci zákona znají, jeden z nich pyká za jinou trestnou činnost a druhého zadrželi v Irsku, tělo podnikatelky ale nebylo dosud nalezeno.

Manažerka a podnikatelka Jana Svobodová náhle zmizela ze světa. Naposledy si užívala normálního života 15. července roku 2015. Po každodenní rutině v práci vyrazila domů z pražských Holešovic. Tam už ale nikdy nedojela. Její auto ještě zachytily kamery ve středočeském Velemíně. Jenže samotná Jana Svobodová už v autě neseděla. Místo ní v něm ujížděli dva neznámí muži.

Poslední záblesk přišel téhož dne po deváté večer. To byl zachycen signál jejího mobilu z Antonínova Dolu na Jihlavsku. Po letech vyšetřování se ukázalo, že Češku měli unést dva slovenští recidivisté. Ľubomír B. (27), který proslul útěkem z věznice v Leopoldově, a Marek P. (27), jehož slovenští policisté hledali od roku 2016 kvůli majetkové trestné činnosti.

Slovenským médiím se podařilo zjistit, jak mělo ke zločinu dojít. Podle informací televize Markíza nejprve jeden z údajných pachatelů podnikatelku fyzicky napadl. Ženu pak měla dvojice zabít a její tělo zakopat na neznámém místě pomocí nářadí, které si opatřila.

Ukradený automobil prý někomu prodali. Kriminalisté ostatky Jany Svobodové podle serveru hledali už na několika místech, ale dosud se jim je nepodařilo najít. Ľubomíra B. jeho matka bezostyšně kryla. „Neexistuje, aby něco takového udělal! Nebyl by toho schopný,“ uvedla žena. Vinu ihned hodila na druhého podezřelého. „To možná tak on. Ten jim (policistům - pozn. red.) ale utekl, a tak do toho chtějí namočit syna. Bobo nemá se zmizením té podnikatelky společného nic,“ věří matka Ľubomíra B.

Slovenským policistům se později podařilo vypátrat zmíněného Marka P. až v Irsku. To potvrdila mluvčí policie Bárdyová s tím, že byl podezřelý muž zadržen v severoirském městě Armagh. Zatykač na něj byl vydán v únoru roku 2020. Údajný komplic zadrženého muže a druhý podezřelý v případu vraždy české podnikatelky si podle Bárdyové odpykává trest ve vězení za jiný trestný čin. Tělo manažerky se ale stále nenašlo, případ jejího zmizení tak zůstává nedořešen.

„V současnosti nemáme žádné nové informace ke zveřejnění,“ sdělilo na dotaz Blesku k případu Jany Svobodové Policejní prezidium České republiky.