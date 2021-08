Co se stalo v Albánii, jste popsal v románu Návrat do Valbone. Přesto se k tomuto případu pořád vracíte. Proč?

„Protože mi přijde naprosto nepřijatelné, aby u nás ten případ nebyl dořešen, i když by stačilo tak málo!“

Což znamená?

„Když jsem byl v roce 2016 pověřen rodinami zmizelých studentů, abych se pokusil díky svým znalostem regionu zjistit, co se tam před 15 lety odehrálo, vydal jsem se do Prokletije. Měl jsem mimo jiné možnost komunikovat s vyšetřovatelem a prokurátorem případu. Od něj jsem se dověděl, že mezi oběťmi tzv. organ traffickingu byli tři Češi – dva muži a jedna žena. Dle vyšetřovatele se doklady nacházejí na prokurátorském úřadě.“

Co je v těch dokumentech?

„Podle prokurátora, jenž měl případ na starost, by tam měly být mj. svědecké výpovědi. Prokurátor doslova píše, tyto informace zjistili od svědků incidentu. To znamená, že tento zločin byl vyšetřován, mapován. Problém nastal v tom, že vyšetřovatelský tým nebyl schopen nalézt pozůstatky těl obětí. To bylo dáno tím, že albánská strana neumožnila mezinárodním vyšetřovatelům vstup na své území.“

O co vám tedy jde?

„Aby si příslušné orgány tyto dokumenty vyžádaly a případ byl konečně uzavřen. Představte si, že matka dvou bratrů, paní Pavelková, ale ani Petr Tuček, bratr Lenky, oficiálně žádnou informaci od úřadů nedostali. Přitom za léta ústrků, strádání a bolesti by si rodiny oficiální uzavření případu zasloužily. Zkuste si třeba představit, že stát po postižených exekučně vymáhal poplatky za sociální a zdravotní pojištění. Ztratí se vám děti, nikdo vám nepomůže, a ještě vás budou státní úředníci šikanovat. To byl důvod, proč byla Lenka Tučková prohlášená za mrtvou, na rozdíl od bratrů Pavelkových, kteří jsou stále vedeni jako nezvěstní."

Jako soukromá osoba se k těm dokumentům můžete dostat?

„Ne. Srbská ambasadorka Vera Mavričová mi sdělila, že české ministerstvo spravedlnosti o ně musí požádat rezortní kolegy v zahraničí. Napsal jsem tedy ministryni Benešové. Když mi neodpověděla, interpeloval ji poslanec Jaroslav Foldyna.“

Úspěšně?

„Odpověď tentokrát přišla, ale je vyhýbavá. Tedy že policie případ řeší. Asi tak jako uplynulých téměř dvacet let, dodávám. Nedalo mi, napsal jsem ještě jednou paní ministryni, neboť jsem tvrdohlavý člověk. Požádal jsem ji ještě jednou o pomoc, tedy aby o případu v celém kontextu ještě pouvažovala. Ten dopis jsem dal také na vědomí prezidentu republiky Miloši Zemanovi, neboť i on by mohl do případu zasáhnout z titulu svého úřadu. Věřím, že vyžádání dokladů k této kauze by neměl být problém.“

Kdyby česká strana dokumenty získala, k čemu by to přesně bylo?

„Mohl by se případ oficiálně uzavřít.“

Cítím z vás jistou umanutost a nejsem si jistý, proč se k tomu příběhu pořád vracíte?

„Od počátku jsem nevěřil, že studenti spadli do propasti, jak o tom hojně psala česká i zahraniční média. Oblast Prokletije znám, jezdil jsem tam na přelomu milénia na rafting. Hory jsou sice vysoké, ale rozlohou by se daly přirovnat například k Jeseníkům. Do propasti, které jsou v krasovém regionu známy, by mohl spadnout možná jeden člověk, ne dva. Tři je absolutní nesmysl. Rovněž divočina zde je typicky evropská, žádné neprostupné a nekonečné pralesy jako na Aljašce. Tam by se mohla ztratit třeba celá třída. To ovšem v těchto horách není možné. Já jen chci, abychom se dozvěděli pravdu. Jen teď nevím, jestli o ni stojí i český stát.“

Nezvaní hosté

„Než jsem se v roce 2016 do Prokletých hor vypravil, hovořil jsem s rodiči i s účastníky off-roadové mise, kterou organizoval Petr Kubásek už v říjnu 2001. Hned na hranicích dostala doprovodnou eskortu. Nedaleko Theth je pozval na panáka místní boss a řekl jim větu ve stylu - teď si připijeme, a potom vypadnete nebo se ztratíte jako ti tři. Paní Pavelkovou, která tam vyrazila v listopadu, monitorovali v hotelu odposlouchávacím zařízením. To vše mě od počátku vedlo jediným směrem,“ říká Urban.

Svědek

„Hned v průběhu první výpravy jsme se potkali v jedné vesnici nedaleko Theth s mužem, který nám celou historii vyprávěl. Že se studenti ubytovali v domě, kde žili učitelka Mira a její bratranec Micun. Právě tato dvojice podnikala se studenty výpravy do okolí. Jednoho dne Mira onemocněla, Micun odvedl studenty na místo, odkud se zpět již nevrátili. Následně byla učitelka bratrancem zavražděná. Micun byl odsouzen, ovšem pouze za vraždu sestřenice. Ten případ je v Theth znám, každý místní jej dobře zná, ale nahlas se o něm mluvit stále nesmí. I přesto se mi podařilo hovořit s dalšími svědky. Později jsem sehnal kontakt na vyšetřovatele případu, který mi písemně potvrdil, že mezi oběťmi kšeftování s orgány skutečně byli i tři Češi - jedna žena a dva muži. Existují k tomu svědecké výpovědi. Vyšetřovatel dále psal, že bylo vytipováno jedenáct míst, kde byly pohřbívány oběti těchto zločinů. Albánská strana ale zásadně nesouhlasila s vysláním expertů na tyto lokace,“ podotýká Urban.

Co se stalo v Prokletých horách?

„Studenti se vyskytli ve špatném čase na špatném místě. Psal se rok 2001, pohraniční oblast byla po válce v Kosovu velmi neklidná. Předáci Kosovské osvobozenecké armády (KLA) vodili z Kosova do severozápadní Albánie zajatce. Tedy převážně ty srbské. V detenčních místech, kterých v horách bylo cca 11, jim byly odnímány orgány, jež byly prodávány do transplantačních center po světě,“ tvrdí Josef Urban a pokračuje: „Byl to výhodný obchod, který řídili předáci KLA, později hlavní představitelé nově vzniklé Republiky Kosovo. Nyní jsou obžalováni z válečných zločinů před Válečným tribunálem v Haagu, konkrétně prezident Hasim Thaci a premiér Ramus Haraduinaj. Prokurátor k tomu píše: »Pracoval jsem na tzv. organ traffickingu, který se udál v severní Albánii a Kosovu na přelomu století. Mezi oběťmi byli tři Češi… « Já dodávám, že se jednalo o největší lidsko-právní zločin, který svou industriální podobou nemá v Evropě od doby působení doktora Josefa Mengeleho obdobu.“

Cesta za přírodou

Mělo to být prázdninové putování nedotčenou přírodou, jenže z téhle výpravy nebylo cesty zpět… Lenka Tučková odjela 5. srpna 2001 z Prahy do Budapešti autobusem, ke kterému ji doprovodil její tatínek. Tam se měla setkat s Michalem a Janem Pavelkovými. Zpět domů se měla vrátit 10. září, oba bratři 18. září. Na albánské ambasádě v Česku bylo zjištěno, že studenti do Albánie vstoupili 7. srpna na hranicích z Jugoslávie přes černohorský hraniční přechod Hani en Hatit. Oficiálně toto území nikdy neopustili.

Návrat a stíny

Příběh studentů Josef Urban literárně zpracoval v románu Návrat do Valbone. „Více o systému obchodu a o možnostech mezinárodní mafie rozepisuji ve druhé části, tedy ve Stínech Valbone,“ vysvětluje spisovatel a scenárista.

VIDEO: Devítiletá Anička Janatková. Okolnosti její vraždy zůstávají neobjasněny