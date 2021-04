Se zprávou o aktualizaci na transparentním účtu rodiny přišla britská média poté, co z fondu Leaving No Stone Unturned Ltd vybrali Gerry a Kate McCannovi částku 773 629 liber. Finanční dokumentace k výběru uvádí, že částku hodlá pár využít k důkladnému prošetření únosu malé Maddie a fond má být mimo jiné použit i k identifikaci viníků a jejich postavení před soud.

Jakmile by rodina došla klidu a případ se skutečně podařilo zdárně vyřešit, veškeré zbývající peníze z celkových 22,3 milionů korun připadnou rodinám s podobným osudem, jaký potkal McCannovi. Policie nedávno rodině potvrdila, že jejich dceru stále vedou jako pohřešovanou. Gerry a Kate stále doufají, že jejich dcera žije, byť vše hovoří proti nim.

Rodina věří, i když německá policie přišla s šokujícími zjištěními ohledně pedofila Christiana B., který se v době zmizení Maddie v roce 2007 zdržoval v okolí portugalského dovolenkového resortu, odkud tehdy čtyřletá Maddie zmizela 3. května. Německá policie bere muže jako hlavního podezřelého. Britové jsou ovšem mnohem skeptičtější.

Podle posledních zpráv detektivové Scotland Yardu sdělili zoufalým rodičům, že je vysoce nepravděpodobné, že bude Christian B. (44) skutečně z únosu a zmizení Madeleine obviněn. S jeho osobou nejsou údajně spojeny žádné důkazy. Německý pedofil si v současné době odpykává trest za znásilnění 72leté ženy v Praia da Luz. Madeleine McCannové byly pouhé tři roky, když zmizela v portugalském dovolenkovém ráji v Praia da Luz v roce 2007, zatímco její rodiče večeřeli nedaleko s přáteli.

Přestože německá policie tvrdí, že má pádné důvody domnívat se, že Maddie se stala obětí násilného trestného činu, její rodina tomu odmítá uvěřit a stejně jako britská policie doufá, že jejich dcera dosud někde žije.

Německá strana začátkem tohoto měsíce uvedla, že zůstává při výsleších podezřelého optimistická a hodlá jednu z největších záhad novodobé kriminalistiky vyřešit.

Christianu B. bylo pouhých 17 let, když byl usvědčen ze sexuálního obtěžování šestileté dívky na hřišti ve městě Wurzburg v Bavorsku. Skupina dětí, před kterými měl o mnoho let později onanovat v Portugalsku, se pohybovala ve věkovém rozpětí 8 až 12 let. Tehdy na svou obhajobu tvrdil, že se chtěl pouze vymočit, přestože stál kousek od veřejných toalet. „Všechny děti se shodly na tom, že masturboval. Moje dcera z toho má trauma,“ uvedl podle britského portálu jeden z rodičů.