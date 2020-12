Na povrch vyplula nová a šokující fakta týkající se hlavního podezřelého v případu zmizení a možné vraždy Maddie McCannové. Christian B. totiž byl podle britského Mirroru v roce 2017 v Portugalsku zatčen kvůli podezření z obnažování se na dětském hřišti. To se souhrou zlověstných okolností nacházelo jen 40 minut od místa, kde děvčátko v roce 2007 zmizelo.

Video Maddie se ztratila v roce 2007 v Portugalsku - Reuters

Jelikož byl ale v Německu hledán kvůli trestným činům týkajícím se zneužívání dětí, byl Christian B. vydán do své domoviny ještě před podáním obžaloby. Vyšetřování jeho exhibicionismu bylo zastaveno. Rodiče poškozených dětí údajně rozzuřilo, když portugalské orgány činné v trestním řízení vydaly prohlášení, ve kterém tvrdí, že není dostatek důkazů k tomu, aby ho odsoudily. Odpor portugalské veřejnosti nakonec postoj úřadů změnil.

„Vyšetřování v současné době probíhá,“ potvrdil mluvčí portugalského prokurátora, který 20. prosince po kritice rodičů případ znovu otevřel. Podle něj si policie v roce 2017 nebyla vědoma mužova odsouzení za zneužívání dětí z roku 1994. To ale na jeho případ vrhlo zcela jiné světlo.

Christianu B. bylo pouhých 17 let, když byl usvědčen ze sexuálního obtěžování šestileté dívky na hřišti ve městě Wurzburg v Bavorsku. Skupina dětí, před kterými měl o mnoho let později onanovat v Portugalsku, se pohybovala ve věkovém rozpětí 8 až 12 let. Tehdy na svou obhajobu tvrdil, že se chtěl pouze vymočit, přestože stál kousek od veřejných toalet. „Všechny děti se shodly na tom, že masturboval. Moje dcera z toho má trauma,“ uvedl podle britského portálu jeden z rodičů.

Christian B. je v současné době držen v německém vězení za obchodování s drogami a sexuální útok na seniorku. Madeleine McCannové byly pouhé tři roky, když zmizela v portugalském dovolenkovém ráji v Praia da Luz v roce 2007, zatímco její rodiče večeřeli nedaleko s přáteli. Přestože německá policie tvrdí, že má pádné důvody domnívat se, že Maddie se stala obětí násilného trestného činu, odmítají tomu uvěřit a stejně jako britská policie doufají, že jejich dcera dosud někde žije.