Globální gang pedofilů se podařilo rozbít paraguayským policistům! Speciální jednotka dokonce zatkla jednoho z jeho hlavních šéfů, který měl být v kontaktu s Christianem B., hlavním podezřelým v případu zmizení Maddie McCannové. Kriminalisté se proto domnívají, že právě pedofilní skupina operující po celém světě, by mohla mít spojitost s případem pohřešované Maddie.

Obrovský úspěch slaví kriminalisté jihoamerického státu Paraguay. Policistům se podařilo zatknout několik členů globálního pedofilního gangu, který provozoval web, na němž sdílel pedofilní obrázky a videa. Podle informací britského deníku Daily Mirror vyšetřovatelé při razii zadrželi několik počítačům a prozkoumávají jejich data.

Kriminalistům se podařilo zatknout rovněž jednoho z šéfů gangu Christiana K. (58) původem z Německa, kterého zatkli v úkrytu v Belénu. Již ho obvinili ze zneužívání dětí. Ve vazbě tak čeká na svůj soud. Kromě něho zatkli další tři muže.

Jeden z šéfů gangu měl být ve spojení s Christianem B., kterého německá prokuratura vede jako hlavního podezřelého v případu zmizení Britky Madeleine McCannová, která v roce 2007 zmizela v portugalském letovisku Praia da Luz. Tehdy tříletá holčička pokojně spala se svými sourozenci v apartmánu, zatímco její rodiče Gerry a Kate večeřeli se svými přáteli v nedaleké restauraci.

Děti chodili pravidelně kontrolovat a při jedné z kontrol zjistili, že Maddie není ve své posteli. Bylo vyhlášeno pátrání, které ani po čtrnácti letech nedospělo ke svému konci. Nicméně německá policie věří, že právě Christian B. stojí za zmizením holčičky.

„Vždy jsme trvali na tom, že muž, kterého jsme identifikovali jako hlavního podezřelého, je muž, o kterém se domníváme, že spáchal trestný čin, a nikoho jiného nehledáme. Jsme optimističtí, že tento případ vyřešíme,“ uvedl prokurátor Hans Christian Walters pro britský deník Daily Mail.

Paraguayská policie věří, že právě gang, který rozprášila, by mohl být zapleten do zmizení Madeleine. „Věříme, že existují prvky, kterými by naše bezpečnostní agentury mohly přispět k objasnění případu Madeleine. Pokračujeme v práci, abychom se pokusili pomoci případ vyřešit,“ uvedl komisař Nimio Cardozo.

„Tento případ je pro nás symbolický, protože světové policejní a bezpečnostní služby nebyly schopny poskytnout rodičům této pohřešované holčičky odpovědi, které chtějí,“ dodal komisař, který operaci označil za jednu z největších operací proti pedofilii na světě.

Zároveň uvedl, že po Christianovi K. pátralo několik zemí Evropy a rovněž Spojené státy. Forenzní analytici doposud zjistili, že ke stránce bylo připojené víc jak 5 tisíc IP adres, které si vyměňovaly pedofilní videa a fotografie. „Nevyloučili jsme možnost, že mezi všemi těmi velkými daty mohou existovat důležité informace pro případ Madeleine,“ dodal. V Německu rovněž došlo k rozbití pedofilní sítě „Boystown,“ která měla mít až 400 tisíc členů z celého světa.

VIDEO: Maddie se ztratila v roce 2007 v Portugalsku