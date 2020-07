„Řekli mi, že mají vyřešeno 90 procent případu, a vypadali velmi sebejistě,“ prohlásil podle britského portálu Mail Online řidič sanitky a Christianův známý, Dieter Fehlinger, jehož dcera je údajně bývalou přítelkyní Christiana B.

Fehlinger tvrdí, že mluvil s policisty a ti jsou prý velmi blízko k obvinění německého pedofila. „Vypadalo to, že jsou velmi přesvědčeni, že Christian B. je jejich muž," prohlásil Fehlinger. Ten také již tvrdil, že se před ním podezřelý muž dokonce pochlubil, že by ve své dodávce dokázal ukrýt drogy, nebo dítě.

Fehlingerovu dceru, Nicole, nedávno obvinil jeden portugalský pár, že dala Christianu B. tip na jejich dům, a on tak ukradl jejich rodinné dědictví. Nikdo však v tomto případu nebyl obviněn, ani Fehlingerová ani Christian B., není proto moc jisté, zda je toto nařčení pravdivé. Někteří si myslí, že pokud je Nicole ve spojení s podezřelým, mohla by být klíčem k zjištění, co se s nebohou tříletou holčičkou stalo. Její otec však trvá na tom, že v případu rozhodně není zapojena a ona sama prohlásila, že Christiana sotva znala.

Vedoucí vyšetřování Hans Christian Wolters údajně sdělil rodině McCannových, že mají konkrétní důkazy o tom, že je holčička mrtvá. Řekl také, že doufá, že budou moci podezřelého brzo obvinit a vyšetřování nepotrvá věčně. Právník Christiana B. si však myslí něco jiného. „Podle toho, jak se mi věci nyní jeví, neočekávám žádná obvinění, myslím, že trestní stíhání nebude zahájeno,“ řekl podle portálu.