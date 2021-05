Madeleine McCannová zmizela před čtrnácti lety v Portugalsku, kde trávila dovolenou se svými rodiči. Holčičce byly tehdy pouhé tři roky. Rodiče Kate a Gerry nepřestávají doufat v to, že se jejich dcera najde. Dětský pokoj zůstává tak, jak ho dívka opustila, a na stránce sociální sítě Facebook, která je věnovaná pátrání po ní, jí popřáli k již osmnáctým narozeninám!

Rodiče zmizelé Maddie McCannové v květnu oslavili hned dvě smutná výročí. 3. května to bylo čtrnáct let od chvíle, kdy jejich tehdy tříletá dcerka zmizela na dovolené v Portugalsku. Rodina do letoviska Praia da Luz odcestovala v roce 2007, aby tam strávila příjemný rodinný čas, který se však změnil v noční můru. Maddie spala v postýlce v apartmánu spolu se svými sourozenci, zatímco rodiče večeřeli se svými přáteli v nedaleké restauraci. Děti chodili pravidelně kontrolovat a při jedné z kontrol zjistili, že Maddie v postýlce není.

Rozjelo se velké vyšetřování, které stále zůstává bez výsledku. Průlom v případu nastal až minulý rok v červnu, kdy německá policie oznámila, že má podezřelého. Pedofil Christian B. se měl v tu dobu zdržovat v okolí místa, kde Maddie s rodiči pobývala. Christian B. si v současné době odpykává trest za znásilnění. Policie ho navíc spojila s dalšími nevyřešenými případy. Ačkoliv se tělo Maddie nenašlo, německá policie předpokládá, že dívka je mrtvá. Její rodiče však stále neztrácejí naději, že se jim dcera vrátí. Věří, že je živá, a kromě toho, že začátkem května uspořádali vzpomínkovou akci v místním kostele, kdy se za dceru pomodlili., nezapomněli ani na další smutné výročí, a to na její narozeniny. Bohužel je opět slavili bez ní.

Na den jejích narozenin 12. května své dcerce na sociální síti popřáli k narozeninám. „Všechno nejlepší k osmnáctým narozeninám Madeleine,“ napsali na facebook s tím, že ji milují a čekají na ni. „Nikdy se nevzdáme,“ dodali a k příspěvku přidali fotografii, na níž se tříletá holčička směje a má na hlavně klobouček proti slunci. Pod příspěvkem se objevily komentáře lidí z celého světa, které dívce rovněž přály k narozeninám. „Myslím na Madeleine o jejích osmnáctých narozeninách. Doufám, že se jednoho dne najde,“ napsala Carole. „Všechno nejlepší k narozeninám Madeleine, ať už jsi kdekoliv,“ napsala Cathy. Podle informací britského deníku The Sun rodina dívce uspořádala narozeninovou oslavu. Madeleine má dokonce svém rodném domě stále pokojíček tak, jak ho zanechala, když v roce 2007 odjížděli na dovolenou. Rodiče doufají, že by se jednoho dne do něj mohla vrátit.

VIDEO: Maddie se ztratila v roce 2007 v Portugalsku