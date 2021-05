V pondělí 3. května si svět i rodina dívky připomínají, že je to už 14 let od doby, co v portugalském letovisku Praia da Luz zmizela tehdy tříletá Maddie McCannová. Její případ dodnes nebyl vyřešen, hlavní podezřelý Christian B. (43) si odpykává v německém vězení trest za jiný zločin. Rodiče holčičky dodnes neztrácí naději a věří, že se jim dcerka vrátí. Navíc je čeká snad nejsmutnější den ze všech. Kdyby Maddie nezmizela, oslavili by s ní 12. května její osmnácté narozeniny.