To se snažila zjistit Lenka Kabrhelová v podcastu Českého rozhlasu Vinohradská12, kam si jako hosta pozvala reportéra Artura Janouška. Ten popsal detaily případu i to, jak se stalo, že soud nevěděl, že děti svěřuje do péče ženě, která už kvůli týrání jednou za mřížemi skončila.

Podle něj Kvasničková nespolupracovala s úřady, nevodila děti k lékaři, takže bylo těžší si poměrů v rodině všimnout. Na to, že je Valerie nejspíš týraná upozornily pracovnice školky. Policii se to však prokázat nepodařilo a podezření bylo odloženo. „Už v tomto momentu ale podle státní zástupkyně Ivy Brücklerové měla sociálka zbystřit, a přestože se týrání neprokázalo, měla k té rodině přistupovat mnohem opatrněji, mnohem důsledněji, než jak přistupovala,“ řekl Janoušek.

Sociální pracovnice, která do rodiny docházela na kontroly, čelí stíhání kvůli tomu, že údajně neplnila své povinnosti. Kromě kontrol, na které pravidelně docházela, si totiž měla zjišťovat informace i z jiných zdrojů.

Babička týrala i své vlastní děti

Dalším šokujícím faktorem v celém případu je také to, že Soňa Kvasničková dostala do péče děti i přesto, že v roce 1983 dostala pětiletý trest za týrání dětí. „Podle rozsudku s nimi zacházela velmi surově. V rozsudku se psalo, že na hlavě, ramenech, zádech, trupu byly zjištěny mnohačetné jizvy, zlomeniny nosu, klíčku a pravého předloktí. Tomu chlapci bylo pět let, ale vypadal na tři. Byl zanedbaný, podvyživený, apatický, trpěl těžkou psychickou retardací. To ukazuje, jak krutě zacházela se svými vlastními dětmi,“ popsal Janoušek.

Praxe soudů se má změnit

Zároveň ale dodal, že celá celá situace vznikla tím, že soud, který ženě děti přiřkl, neměl přístup k takzvanému opisu trestního rejstříku. V něm jsou zaznamenány všechny trestné činy, k soudu se ale dostal pouze výpis z trestního rejstříku, z něhož jsou záznamy časem vymazávány. „Opatrovnický soud, který rozhoduje o osudech dětí, nemá všechny možné informace o žadateli o svěření dětí do péče a stát mu je neumožňuje získat,“ uvedl reportér.

Krutá babička skončila nakonec před soudem. Za týrání dostala loni osm let vězení. Co se ale stalo s malou Valerií se dodnes neví, že by s jejím zmizením měla Kvasničková něco společného se neprokázalo. Kvůli strašnému případu se navíc také nejspíš změní zákon tak, aby měli civilní soudci přístup k výpisům z trestního rejstříku potencionálních opatrovníků.

Fotografie Valerie a dalších českých pohřešovaných dětí naleznete v galerii.