Osudného dne 2. května 2008 se Sahula vracel domů z hospody a byl značně opilý. V lese ho náhodou došli mladíci, s nimiž předtím popíjel. Podle Kulvejta chtěli muzikantovi pomoci a svítili mu na cestu mobilem, pak mu ale chtěli utéct. To prý Sahulu rozzuřilo a vynadal jim do zk*rvysynů.

Právě to mělo mladíky nastartovat. Na Sahulu si počkal nejprve Kulvejt. Ten ho zbil pěstmi, kopal do něj a dupal po něm. Přestože měl hudebník útočníkovi říkat, že nestojí o problémy a nechce se prát, ale to mu nepomohlo. Následně k oběti přistoupil Dvořáček a předstíral, že chce napadenému pomoci, místo toho ho však kopl kolenem do obličeje.

Sahulova hlava byla po útoku zadupána osm centimetrů do země a obličej znetvořený. I kdyby byla rychle zavolána záchranka, hudebník neměl šanci na přežití. Po brutálním útoku ho mladíci okradli o 1300 Kč. Kamarád, který byl u útoku přítomen, ale neúčastnil se ho a čekal na zbylé dva kumpány opodál, dostal 200 Kč, aby mlčel. Útočníci pak chtěli u svých známých vyvolat dojem, že odjeli na bowling do Kostelce, aby měli alibi. To jim ale nevyšlo. Kulvejt i Dvořáček byli za brutální vraždu odsouzeni každý na patnáct let do vězení.

Štamgasti i obsluha z hospody se po smrti hudebníka shodli na tom, že Sahula byl pohodář a neměl tam konflikty. Naopak hodně ostře se loni o zesnulém kytaristovi vyjádřil lídr kapely Tři sestry Fanánek Hagen. „Nas*al za svýho života spoustu lidí a pak se mu to vrátilo odjinud,“ řekl pro časopis Reflex. „Ke konci jsme byli radši, když jsme ho neviděli. Býval hodně vykalenej, už s námi ani nehrál jako host,“ dodal, ale uvedl, že mu zároveň Sahula chybí.