V úterý měla policiie v americké Louisianě vytáhnout z řeky Mississippi mrtvé tělo. To pravděpodobně patří pohřešované osmnáctileté studentce Kori Gautheirové (18), která byla naposledy viděna 6. dubna. Její auto našli opuštěné na mostě.

Kori studovala v prvním ročníku na Louisianské státní univerzitě a její vozidlo se našlo 7. dubna zcela opuštěné na mostě ve městě Baton Rouge, kde do něj narazil jiný řidič Devin Jones. Ten řekl, že ihned po srážce zkontroloval auto, ale uvnitř nikdo nebyl, zato tam zůstaly všechny dívčiny osobní věci, včetně dokladů.

Po mladé studentce bylo okamžitě vyhlášeno pátrání. Obrovské množství policistů i dobrovolníků prohledávalo okolí řeky. Do akce se zapojily také vrtulníky a drony. Blízcí pohřešované také rozjeli masivní kampaň na sociálních sítích. Bohužel však neúspěšně.

Koriin strýc dokonce nabídl obrovskou sumu peněz tomu, kdo jeho neteř přivede domů. „Prověřil jsem každou nemocnici, vězení i márnici. Nikde po ní není ani stopy. Osobně zaplatím 10 000 dolarů (v přepočtu více než 210 tisíc korun, pozn. red.) tomu, kdo ji přivede domů,“ uvedl podle deníku Daily Mail na sociální síti.

Rodiče mladé teenagerky jsou naprosto zoufalí. Otec Levar řekl mediím, že pomáhají při pátrání, za poslední dobu téměř nespali a nehodlají se zastavit, dokud svou dcerku nenajdou. Právě oni si všimli, že je něco špatně, když Kori 6. dubna nedorazila do práce a neodpovídala jim na telefony.

O víkendu měli Mississippi prohledávat i potápěči, ti ale nakonec nebyli nasazeni, protože hladina řeky byla příliš vysoká a bylo by to nebezpečné. V úterý ráno bylo z řeky vytaženo tělo. To zda patří právě ztracené dívce však policie zatím nepotvrdila. Byla nařízena soudní pitva.