Jaroslav Gančarčík během výslechu. Ubodal tři ženy kvůli penězům. | Reprofoto: ČT1 - Legendy kriminalistiky

Těžko uvěřitelný případ se odehrál v Klučově poblíž Českého Brodu. Vlakem z Brna do Prahy cestoval v roce 1990 již trestaný Jaroslav Gančarčík. Opilý a bez jízdenky byl ale z vlaku vyhozen. A to právě v Klučově. Recidivista se pokusil vzít osud so svých rukou. Potřeboval peníze, vloupal se tedy do jednoho z prvních domů, na které narazil. V něm bydlela matka s dvěma dcerami. To Gančarčíka nijak netrápilo. Naopak. Jako smyslu zbavený je začal bodat nožem. Dokonce o své oběti nůž i zlomil! Nejmladší z dcer, osmnáctiletou dívku, k tomu ještě znásilnil. Potom co svůj čin dokonal a vzal si peníze, odjel do Prahy. Policisté po vrahovi pátrali 13 let. Měli sice k dispozici vzorek DNA ze spermatu z místa činu, ale neměli ho s čím srovnat. Až v roce 2002 vznikla Národní databáze DNA, díky které byl později Gančarčík usvědčen z trojnásobné vraždy. Ve vězení by měl zůstat do roku 2030.