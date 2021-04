Do domu se rodina přestěhovala před čtyřmi lety. Anna a Adam spolu měli dvě malé dcery. Soused zavražděného muže popsal jako milujícího otce, který by udělal vše pro to, aby bylo o jeho dcery postaráno. „Pracoval opravdu tvrdě, často jsme ho viděli, jak vyráží v šest ráno na dlouho směnu v továrně na mořské plody,“ uvedl místní pro The Sun.

Ten se sám zúčastnil narozeninové oslavy pořádané rodinou Krozolinowských. Prozradil, že se mu vše zdálo normální. „Seděl jsem tam celé odpoledne. Všichni byli opravdu šťastní, pamatuju si, že jsem si říkal, jak krásný den to byl,“ vysvětlil soused s tím, že se rodina zdála šťastná.

Později se ovšem vše změnilo. „Když jsem se v noci probudil, zaslechl jsem křik. Venku byli policisté. Nedokážu uvěřit, že se něco takového stalo,“ dodal a povzdechl si, že je to skutečná tragédie a je mu opravdu líto nebohých malých holčiček.

Adamovo tělo bylo nalezeno v ulici nedaleko jeho bydliště, měl několik bodných ran. Byl převezen do nemocnice, ale následkům svého zranění podlehl. Jeho manželka Anna byla zatčena a později obviněna z vraždy.