Nenoste sukni, křičte hoří, kopejte do rozkroku? Odborníci promluvili o mýtech v sebeobraně

Mnoho žen se na sociálních sítích svěřovala, že raději nosí večer běžecké boty, aby útočníkovi případně snáze unikly. Případně raději nenosí podpatky, aby neprovokovaly.

„Říká se, že nejlepší obrana je útěk. Ale pokud se zamyslíte, tak škála situací, kdy lze zvolit útěk, je velmi malá. Myslím, že až dojde na vyšetřování smrti Sarah, tak se dozvíme, že zřejmě komunikovala s vrahem dobrovolně. Pachatel se k vám vždy chce dostat co nejblíž. aniž by vzbudil podezření. Utéct pak už není jak. Pokud chcete utéci, musíte umět skutečně běhat, navíc na to být i oblečená. Pokud máte kabát, tašku, bude se utíkat velmi těžko,“ vysvětluje Houdek.

U obuvi platí to samé, jako u oblečení. Neexistuje žádný vztah mezi způsobem obutí a mírou, s jakou se někdo stane obětí násilného trestného činu. Proto se obouvejte podle toho, co je vám pohodlné a příjemné, ne podle (nesprávných) názorů na to, co je bezpečné.