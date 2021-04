Její rodina netušila, že mladá dívka pomýšlí na sebevraždu. Rodinní příslušníci pouze věděli, že Leonie čelí jistým psychickým problémům. „Moje dcera měla úspěšnou kariéru, přítele a těšila se na novou sestřičku,“ uvedla nešťastná matka zemřelé dcery pro deník Daily Mail. Leonie se těšila na oslavu nového potomka snad více než ostatní.

„Toho dne, kdy si vzala život, měla tu svou trošku depresivní náladu, ale nic nějak odlišeného od toho, co jsme znali,“ vysvětlila maminka Stacey. Mladá Američanka se snažila si svůj duševní stav udržovat. Odhlásila se ze sociálních médií, kupovala si motivační knížky a sportovala. Nicméně Stacey také dodala, že její dcera začala hodně trpět lockdownem v epidemické situaci.

„Najednou se začalo všechno řešit po telefonu. To byl pro Leonii problém, byla strašný introvert. Nedokázala si zavolat ani taxi. Chodila léta do jednoho salónu na nehty, teď si tam najednou nedokázala zavolat a objednat se,“ popsala maminka. Pohledná dcera ale měla plnou podporu svých přátel a svého přítele.

Stacey kvůli úmrtí své dcery začala studovat psychologii a kriminalistiku. „Mělo by se o tom začít mluvit, je to neviditelná nemoc, není to jako když si zlomíte ruku,“ doplnila.