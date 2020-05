Dlouhých 14 let spravedlnosti unikal Jaroslav Gančarčík, který v noci z 29. na 30. dubna roku 1990 ubodal tři obyvatelky domu v Klučově u Českého Brodu.

Gančarčík byl problémový už jako student, hodně pil alkohol a kradl. V roce 1989 byl za krádež zavřený do vězení, odkud se dostal díky prezidentské amnestii. Životní šanci ale využil tím nejhorším možným způsobem. Usadil se v Brně a pravidelně jezdil vlakem do Prahy.

Při jedné takové cestě ho ale průvodčí vysadil, protože byl opilý a neměl jízdenku. Gančarčík se ocitl v obci Klučov zcela bez prostředků, a tak se rozhodl, že vykrade dům. Odemčenými dveřmi se pak dostal do domu nedaleko nádraží. Uvnitř ho ale překvapily tři ženy. Šlo o matku Ivanku (†45) se dvěma mladými dcerami Ivanou (†22) a Mirkou (†18).

Gančarčík, vybavený řeznickými noži, které našel na chodbě domu, všechny tři ženy ubodal. Jeho útok byl tak zběsilý, že dva nože o své oběti dokonce zlomil! Osmnáctiletou Mirku Gančarčík navíc znásilnil. Když bylo po všem, odešel z domu a s penězi odjel do Prahy.

Policisté po vrahovi pátrali 13 let. Měli sice k dispozici vzorek DNA ze spermatu z místa činu, ale neměli ho s čím srovnat. Až v roce 2002 vznikla Národní databáze DNA, díky které byl později Gančarčík usvědčen z trojnásobné vraždy.

Recidivista dostal v roce 2005 trest 25 let odnětí svobody, jelikož ale už předtím dostal osm let a devět měsíců za několik znásilnění, trest musel být souhrnný a nemohl přesáhnout 25 let. Reálně tak Gančarčík za tři vraždy vyfasoval pouze 16 let. Na svobodu by se měl dostat v roce 2030.