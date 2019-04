Nepředstavitelné utrpení: Lékař vysvětluje, jak byl Ježíš mučen před smrtí

Ježíš Kristus byl dlouhou dobu trnem v oku římským i některým židovským obyvatelům Jeruzaléma. Pilát Pontský nad ním nakonec vynesl rozsudek smrti - Ježíše ale nejprve zbičovali.

„Vojáci používali biče z kožených řemínků, do nichž byly vpleteny kovové kuličky. Když se bič dotkl těla, kuličky způsobovaly hluboké modřiny a zhmožděniny, které se při dalších úderech roztrhly. Kromě toho byly na biči ostré kousky kostí, které v mase způsobovaly ošklivé tržné rány. Záda byla tak rozbitá, že některé hluboké rány občas obnažily páteř. Bičování zasáhlo celé tělo od ramen přes záda po hýždě a zadní stranu nohou. Bylo to prostě příšerné,“ popsal v knize Leeho Strobela Dr. Alexander Metherell. Mnohé oběti římského bičování umíraly ještě předtím, než je vůbec stihli ukřižovat.

To ale, jak je známo, nebyl Ježíšův případ. Následovala cesta na Golgotu, kde měl být Kristus popraven. Svědectví evangelií dokazuje i další Metherellovy lékařské závěry - například, že Ježíš trpěl hypovolemickým šokem (šok z nedostatku krve po bičování) - Ježíš cestu na Golgotu nezvládl a zhroutil se, v jedné části cesty navíc tvrdil, že má žízeň, což tuto teorii podporuje.

Ježíše nakonec na popravišti položili na zem a přibili mu ruce k horizontálnímu trámu kříže. Oproti běžně přijímanému vyobrazení Římané Kristovi probodli ruce hřeby až v zápěstí. „Tam je pevná pozice, která ruku bezpečně připevní. Kdyby oběti zarazili hřeby do dlaní, kůže by se roztrhla a oběť by z kříže spadla. Proto hřeby zarazili do zápěstí - v tehdejším jazyce to prostě byla součást dlaně nebo ruky. Kromě toho je důležité vědět, že hřeb pronikl rukou v místě, kde se nachází mediánní nerv. Je to největší nerv, který vede do ruky, a ten byl hřebem zaraženým skrz zápěstí rozdrcen,“ vysvětluje Metherell v knize Kauza Kristus s tím, že bolest při rozdrcení nervu musela být absolutně mučivá.

Protože horizontální trám kříže nebyl spojen s tím vertikálním - ten byl trvale zasazený v zemi -, Ježíše již přibitého ke dřevu vyzvedli do vzduchu a připevnili k druhé části kříže. Tam mu nohy přibili dalšími hřeby, opět rozdrtili důležité nervy a opět mu způsobili nepředstavitelnou bolest.

Metherell tvrdí, že v tu chvíli se Kristovi vykloubila obě ramena a paže se roztáhly až o patnáct centimetrů. Kristus totiž pod chodidly neměl často vyobrazený klín, na který by si mohl stoupnout, a tak se plnou vahou svého těla pověsil za probodnuté ruce.

Co ale Krista vlastně nakonec zabilo? Běžně se uvádí, že ukřižovaní lidé umírali na udušení. „Když člověk visí ve vertikální poloze,“ vysvětloval, „stává se ukřižování bolestně zdlouhavým umíráním v důsledku nedostatku kyslíku. Je to proto, že tah působící díky hmotnosti těla na svaly a bránici dostane hrudní koš do nádechové polohy. Takže chce-li člověk vydechnout, musí se vzepřít na nohou, aby na okamžik uvolnil napětí svalů. Přitom hřeb protrhne kůži na nohou a nakonec se zablokuje o zánártní kosti. Když se ukřižovanému podaří vydechnout, může se na okamžik uvolnit a znovu se nadechnout. Pro další výdech se opět musí vysunout nahoru, přičemž si zkrvavená záda rozedírá o hrubé dřevo kříže. To pokračuje tak dlouho, dokud oběť nezeslábne vyčerpáním natolik, že se již nedokáže vzepřít a znovu vydechnout."

K tomu všemu se ale přidává i respirační acidóza - velké množství oxidu uhličitého, který se v krvi rozpouští jako kyselina uhličitá, zvyšuje kyselost krve, což způsobuje nepravidelný srdeční tep - Ježíš už pravděpodobně kvůli hypovolemickému šoku trpěl pro změnu rychlým srdečním tepem. Jeho celkový stav tak způsobil v závěru mučení selhání srdce a smrt.