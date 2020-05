Pedofil propuštěný na amnestii zabil Barborku: Po 30 letech chce na svobodu!

Pedofil propuštěný na amnestii a práce na dětském oddělení v nemocnici. Normální člověk by tuto kombinaci nepovažoval za možnou. Jenže jde o realitu. Tím pedofilem byl v roce 1990 Jaroslav Oplištil (65). Z nemocnice odnesl sedmiměsíční holčičku, znásilnil ji a zabil. Během dvou hodin už policisté přesně věděli, co se stalo. Trestu smrti utekl jen o vlásek, den po jeho činu byl zrušen!

Bylo 30. dubna 1990. Jaroslav Oplištil seděl v hospodě U sklípku v Praze na Bulovce a pomalu se opíjel pivem a vodkou. „Když jsem nalitej, mám slabost na něžnost. Přitahujou mě děti. Dětský tělo je takový čisťounký, vemte si ženskou, jak je to chlupatý a smradlavý,“ prohlásil Oplištil podle magazínu Téma.

Oplištil byl totiž trestaný pedofil – měl za sebou údajně již 7 činů proti nezletilým. V roce 1990 se dostal z vězení kvůli Havlově amnestii. Bez problémů dostal práci jako sanitář na dětské interně pražské nemocnice Na Bulovce. Jak to? V té době se zaměstnavatelé bývalých trestanců nesměli ptát, za co seděli... Oplištila navíc zaměstnanci hodnotili jako spolehlivého s příkladným vztahem k dětem.

Té noci si z nemocnice odnesl jedno z miminek. Ani nevěděl, jestli je to kluk, nebo holčička, to poznal až venku pod lampou, když si všiml růžových dupaček. „Děvčátko, na které jeho rodiče čekali deset let. Když jsme se pachatele ptali, proč si ze čtyř dětí, které v té době byly na oddělení, vybral právě tuto holčičku, odpověděl, že byla nejstarší,“ vzpomínal se smutkem v hlase kriminalista Miloslav Dočekal.

Odnesl ji na ubytovnu, kde bydlel – v místnosti žil sám. Dítě položil na postel a lehl si k němu. Malou Barborku znásilnil a těžce ji zranil; miminko začalo plakat a křičet. „Měl jsem strach, že probudí ostatní lidi. Tak jsem jí přitiskl ruku na ústa a zalehl ji. Pak jsem asi usnul.“

Zmizelou Barborku zanedlouho sestry nahlásily na policii. Ta si dala dvě a dvě dohromady a ráno zabušila na dveře právě Oplištilovi. Ten zazmatkoval a tělíčko děvčátka zahodil pod postel. K činu se ovšem prakticky ihned doznal.

Jeden z vyšetřovatelů, kteří na místě byli, Karel Vomáčka vše popsal ve své knize Doktore, vražda, jedeme!: „Nikdo, včetně mě, neřekne Oplištilovi ani jednu nadávku. Přesně řečeno, hovoříme na něj jen to nejnutnější. Každý má v obličeji jasně vepsaný výraz zhnusenosti nad touto zrůdou. Oplištil naše opovržení a ledovou nenávist zřejmě cítí. Těká očima a klepe se strachy, snad si myslí, že ho každou chvíli začne někdo mlátit. A ze svých předchozích sedmi trestů dobře ví, jak spoluvězni s podobnými ,prcačkáři‘ zacházejí...“

Oplištil od začátku vyšetřování požaduje trest smrti, ten je v té době už ale zrušený. Nakonec nedostal ani doživotí – soud ho poslal na 25 let do vězení. To opustil v roce 2015. V květnu okamžitě nastoupil ústavní léčbu v Psychiatrické léčebně v Kosmonosech na Mladoboleslavsku. Podle všeho podstoupil Oplištil chemickou kastraci – a v tom případě může chodit na vycházky mimo brány ústavu.

Vše by se ale mohlo rychle změnit už v příštích dnech. Ve středu začíná v Mladé Boleslavi jednání o možném propuštění pedofila z léčebny. Oplištil žádal o propuštění na svobodu už když seděl ve vězení - marně. Teď doufá, že mu soud povolí ambulantní léčbu.