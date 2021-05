Zlom v případu zmizelé Madeleine McCannové oznámila německá policie. Vyšetřování v Německu vede prokurátor Hans Christian Wolters, který pro britský deník DailyMail uvedl, že německá policie má konkrétní důkaz, který svědčí o tom, že Maddie už není naživu. Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že byla zavražděna. Původně se policie domnívala, že podezřelý Christian B., který si v současnosti ve vězení odpykává trest za znásilnění, unesl tehdy tříletou Madeleine do Německa. Jelikož policie minulý rok v červnu poblíž německého Hannoveru našla tajný sklep na pozemku, kde měl Christian B. žít.

Nové důkazy, které údajně policie obdržela, však prý svědčí o tom, že Maddie zemřela v Portugalsku. „Případ stále budujeme a někdy v budoucnu budeme sdílet podrobnosti s podezřelým a jeho právníkem. Nemohu prozradit typ důkazů, které jsme dostali,“ uvedl Walters s tím, že se jedná o nepřímé důkazy, které však podporují teorii, že právě Christian B. stojí za zmizením Maddie. „Vždy jsme trvali na tom, že muž, kterého jsme identifikovali jako hlavního podezřelého, je muž, o kterém se domníváme, že spáchal trestný čin, a nikoho jiného nehledáme. Jsme optimističtí, že tento případ vyřešíme,“ dodal prokurátor.

Britská média přinesla zprávy, že důkazem mají být telefonní nahrávky. S informací přišel britský deník The Sun, který tvrdí, že kriminalisté mají telefonní záznamy, podle nichž zjistili, v jakých místech se podezřelý muž pohyboval v době, kdy Maddie zmizela. Policie prý doufá, že do konce léta bude moci vznést proti podezřelému Christianovi B. obvinění. Navíc se má brzy v letovisku Praia da Luz provést rekonstrukce. Na případu kromě německé policie, pracují také vyšetřovatelé z Portugalska a Británie. Právník Christiana B. Friedrich Fulscher však odmítá, že by jeho klient byl jakkoliv zapleten do případu pohřešované Maddie.

Zatímco policie věří, že Madeleine již není naživu. Její rodiče Kate a Gerry se nevzdávají nadějí, že svou dlouho ztracenou dceru ještě jednou sevřou v náručí. Minulý týden 12. května by Madeleine se svou rodinou oslavila osmnácté narozeniny. Její rodiče na sociální síť, kde založili stránku věnovanou pátrání po Maddie napsali: „Každý květen je těžký – připomínka uplynulých let, společně ztracených nebo ukradených. Letos je obzvlášť těžké, protože bychom měli oslavovat Madeleininy osmnácté narozeniny,“ napsali. Navíc dodali, že nikdy po ní nepřestanou pátrat.

Madeleine McCannové zmizela 3. května roku 2007 z apartmánového pokoje v portugalském Praia da Luz. Tehdy tříletá holčička spala se svými sourozenci v pokoji, zatímco její rodiče večeřeli v nedaleké restauraci s přáteli. Rodiče pravidelně děti chodili kontrolovat a při jedné z kontrol zjistili, že Maddie není v postýlce. Po dívce se začalo pátrat, ale jako by se po ní slehla zem. Případ zmizelé Maddie zasáhl celý svět a během let vyvstalo několik konspiračních teorii o osudu malé Madeleine. Zlom nastal až minulý rok v červnu, kdy německá policie uvedla, že mají podezřelého z jejího zmizení a zmizení Maddie spojila s dalšími nevyřešenými případy.

VIDEO: Maddie se ztratila v roce 2007 v Portugalsku