Muž, který byl v minulosti usvědčen ze zneužívání a znásilnění, byl poprvé vyfocen od doby, co byl označen za podezřelého z vraždy Madeleine McCannové. Britská dívenka zmizela v portugalském letovisku Praia da Luz, kde byla na dovolené s rodiči, před více jak 13 lety. Nikdy se ji nepodařilo najít. Podezření na Christiana B. padlo poté, co vyšlo najevo, že se pohyboval v místech, kde byla dívenka viděna naposledy.

Christian B. byl převezen z věznice v Kielu k soudu v Braunschweigu kvůli nesouvisejícímu obvinění týkajícího se distribuce drog. Podle Daily Mirroru skončil se dvěma zlomenými žebry poté, co čekal na soudní líčení v tamní cele. Po zranění byl převezen na pohotovost v Braunschweigu, kde byl ošetřen. Právník obžalovaného Friedrich Fulscher tvrdí, že jeho klienta napadla vězeňská eskorta.

Pedofil prý upadl

Ta však prý podle informací webu řekla záchranářům, kteří ho vezli na pohotovost, něco úplně jiného. „Někdo tam odstartoval nepokoje,“ tvrdila prý zdravotníkům. Christian B. podle nich upadl. „Přesný sled událostí je nyní předmětem vyšetřování,“ okomentoval incident mluvčí soudu s tím, že jakékoliv zvěsti nebude dále komentovat.

Na snímcích je vidět, jak Christian B. nastupuje do ambulance s nasazenou rouškou. Nejenom že měl na rukách želízka, ale dokonce měl i nohy v řetězech. Je vidět, že německá ostraha střeží jednoho z nejsledovanějších vězňů světa jako oko v hlavě. U soudu se projednávalo odvolávání proti pedofilově 21 měsíčním trestu za distribuci drog. Z toho si odsedí dvě třetiny v lednu 2020, takže bude moci požádat o podmínečně propuštění.

Podaří se najít důkazy?

Němečtí vyšetřovatelé však doufají, že se jim do té doby podaří najít důkazy, že je Christian B. zapleten do zmizení Maddie. Už v minulosti prohlásili, že se domnívají, že ji znásilnil a zavraždil. On to samozřejmě popírá. Všichni se přitom obávají, že bude skutečně příští rok propuštěn z věznice.