Pochybnosti rodičů se veřejně vyjevily pár dní poté, co německý prokurátor Hans Christian Wolters opět promluvil o důkazech proti podezřelému. Ten prohlásil, že veřejnost by o vině byla stejně přesvědčená jako on, pokud by znala ty důkazy, o nichž vědí jen on a vyšetřovatelé.

Podle deníku Mirror jsou McCannovi doslova šokováni podobným přístupem a považují za více než bizarní fakt, že německá policie podezřelého Christiana B. ani nevyslechla. Jeden z přátel McCannových uvedl, že žádný vyšetřující orgán by se nikdy neměl takovýmto způsobem planě chvástat, ale měl by udržovat seriózní mlčení, a dal prokurátorovi za příklad britskou policii.

Dodal, že pokud Christian B. s případem nemá nic společného, měla by to prokuratura otevřeně říct a nebalamutit veřejnost. „To by pak znamenalo, že pravý viník běhá někde po svobodě a může se právě teď dopouštět, čeho se mu zamane,” tepe přítel Maddyiných rodičů německou policii.

Už v červnu pro Mirror prokurátor Wolter řekl, že vyšetřovatelé mají 90procentní důkazy o vině podezřelého, že však není vhodná doba na to ho konfrontovat. „Nemluvíme s ním, protože máme dobré důvody si myslet, že by nám v tuto chvíli nepřiznal, že to udělal. Mohl by naopak začít svoji verzi pozměňovat,“ řekl Wolter.

Němečtí vyšetřovatelé si přízeň rodičů nevysloužili ani tím, že zmizení Maddie vyšetřují jako vraždu a že dívka je podle nich tím pádem už po smrti. O tomto přesvědčení informovali rodiče Maddie až později než média, a navíc prostřednictvím dopisu!

Britská holčička Madeleine McCannová zmizela v roce 2007, pár dní před jejími čtvrtými narozeninami, když byla na prázdninách s rodiči v portugalském letovisku Praia da Luz. Hlavním podezřelým je dnes v jiných případech již usvědčený německý pedofil Christian B. Padlo na něj podezření poté, co vyšlo najevo, že se v roce 2007 pohyboval prakticky přesně v místech, kde byla dívenka viděna naposledy.