Rodina McCannových v roce 2007 odjela na dovolenou do portugalského letoviska Praia da Luz. Měla to být dovolená plná radosti a Kate a Gerry se těšili, že stráví víc času se svými dětmi. Ovšem dovolená na pobřeží Atlantiku dopadla tragicky. Třetí květnový den McCannovi dali své děti spát a odešli na večeři se svými přáteli.

Své potomky chodili pravidelně kontrolovat a při jedné z kontrol našli postýlku, kde měla spát tříletá Maddie, prázdnou. Rozjelo se pátrání, ovšem po blonďatém andílkovi ani stopy. Rodiče Maddie nepřestali hledat a až po třinácti letech policie přišla s tím, že za zmizením holčičky mohl stát pedofil Christian B., který se v té době pohyboval v Algarve.

Záhadné zmizení studentky před 19 lety: Zabil ji údajný vrah Maddie?

Třiačtyřicetiletý Němec je v současné době nepravomocně odsouzen za znásilnění dvaasedmdesátileté turistky, kterou měl v roce 2005 napadnout právě v Praia da Luz, za což dostal sedm let. V době rozsudku si již ve vězení odpykával trest za prodej drog. Strážci zákona ho spojují nejen se zmizením Madeleine, ale také kvůli zmizení dalších dětí, a to jak na území Německa, tak v Portugalsku.

Maddie je mrtvá, tvrdí německá policie: Chceme vidět důkazy, odpověděli rodiče!

Německá policie před časem oznámila, že se domnívá, že je Maddie mrtvá. Strážci zákona však neposkytli žádné důkazy, které by to potvrzovaly. Rodiče požadovali důkazy. Podle informací britského deníku The Sun Kate a Gerry dostali zdrcující dopis, v němž jim tamní prokurátor napsal, že policisté mají důkazy, o tom, že dívka zemřela.

Zdrcující rána pro rodinu Maddie: Eileen zabil koronavirus! Vnučky se už nedočkala

„Psali jsme McCannovým, abychom jim sdělili, že je Madeleine mrtvá, a vysvětlili jim, že jim nemůžeme poskytnout důkazy. Máme konkrétní důkazy, že náš podezřelý zabil Madeleine. Britská policie byla informována, ale nemají všechny důkazy, které máme. Výsledky vyšetřování spolu sdílíme, ale ne všechny detaily předáváme Scotland Yardu. Nemyslím si, že MacCannovi obdrželi všechny detaily, ale znají výsledky,“ uvedl německý prokurátor Hans Christian Wolters. „Soucítím s rodiči, ale pokud bychom poskytli všechny detaily, mohlo by to ohrozit vyšetřování. Je to případ vraždy, a ne pohřešování. Jsme si jistí, že vyšetřujeme vraždu, a máme pro to důkazy,“ dodal Walters.