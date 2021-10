Čtyřiačtyřicetiletý Christian B. pobývá v německém vězení, kterému se přezdívá „německý Alcatraz“. Odpykává si tam trest za znásilnění americké turistky. Ohavný čin spáchal v Portugalsku, odkud před čtrnácti lety zmizela tehdy tříletá Maddie. Ani po roce a půl od chvíle, kdy německá policie promluvila o šokujícím vývoji případu, se ale případ nepohnul. Rodiče zmizelé dívenky jsou zoufalí.

Podle Kate a Gerryho se údajného únosce nepodaří usvědčit. „Policie nám žádné informace nepodává, jelikož stále pokračuje vyšetřování. Jestliže to opravdu spáchal on, a o tom není žádný přímý důkaz, možná neřekne ani slovo. Bude mlčet,“ řekl deníku The Sun zdroj blízký rodině o tom, co se honí rodičům ztracené dívky hlavou.

„Je smutné, že se možná nikdy nedozvíme, co se stalo Madeleine. Doufáme však, že to zjistíme. I po těch letech stále doufáme,“ dodali podle zdroje zdrcení rodiče.

Podezřelý byl posedlý dívkami

Pedofilova bývalá přítelkyně Nuray Oezgenová uvedla, že si u Christiana B. všimla jedné zvláštnosti. Trpěl neúnosnou obsesí, pokud šlo o mladé dívky. Jako jedna z jeho prvních přítelkyň musela několikrát vypovídat na policii v případu tajemného zmizení Madeleine. Sama tvrdí, že muž, se kterým chodila, je schopen spáchat zločin. „Měl dvě strany, dvě tváře. Měl v sobě jednu odpornou a agresivní stránku,“ vysvětlila.

Christian B. ji prý okouzlil příběhy o svých cestách po Evropě, a tak navázali vztah. Nakonec si pronajali kiosek a prodávali spolu nápoje a občerstvení. Jejich románek ale nebyl ideální. Muž začal být agresivní, hodně pil a obchodoval s marihuanou. „Sedávala jsem v kiosku, zatímco on chlastal s kamarády,“ popsala Nuray. „Dost se zajímal o mladé dívky, školačky, které k nám chodily. To se mi nelíbilo,“ vysvětila příčiny jejich rozchodu.

Tehdy tříletá Maddie McCannová zmizela v roce 2007 v průběhu prázdninového pobytu v portugalském letovisku Praia da Luz z hotelového pokoje, když její rodiče večeřeli poblíž s kamarády. Němečtí detektivové považují Christiana B. za hlavního podezřelého a domnívají se, že ji zavraždil.