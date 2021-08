V době, kdy malá Maddie zmizela, byly holčičce pouhé tři roky. Třetího května roku 2007 ji i její sourozence rodiče uložili do postele a s přáteli se odebrali do nedaleké restaurace. Když se pak vydali děti zkontrolovat, jejich dcera tam nebyla. Tak začala dlouhá noční můra, která pokračuje do dnešních dnů.

Portugalci bezvýsledně pátrali po dívce 14 měsíců, posléze vyšetřování zastavili. O pět let později byl případ znovu otevřen, své pátrání dokonce zahájila i britská policie. V současné době se zdá, že případ rozřeší Němci, kteří mají podezření, že Maddie unesl a pravděpodobně i zabil jeden z německých pedofilů, jenž se v oblasti letoviska v roce 2007 zdržoval. Ten ale svou vinu rezolutně popírá.

Celý případ ale může mít i jiné vysvětlení. Bývalý policista a tehdejší vyšetřovatel únosu Goncalo Amaral vedl pátrání pět měsíců poté, co Maddie zmizela, a stále si myslí, že mají v celé záhadě prsty rodiče dívky. „Dodnes nepochybuji o tom, že únos byl pouze nasimulován,“ uvedl muž pro německý list Bild.

Amaral od počátku tvrdil, že chování rodičů je podivné a že důkazy hovoří proti nim. „Skoro to vypadalo, že se nic nestalo. Více je znepokojovalo, že jim není včas podáván čaj, než aby se starali o tu zmizelou holčičku. Nebyla to normální reakce,“ řekl bývalý policista, který byl od sboru vyhozen a navíc odsouzen k tomu, aby rodičům zaplatil odškodné v přepočtu bezmála 13 milionů korun.

Jak dále Portugalec uvádí, vyšetřování německé policie vede podle něj do slepé uličky. Portugalská policie prý už v době zmizení věděla o pedofilech v okolí pobytu Maddie a vyšetřovaný Němec byl údajně mezi nimi. Policie ho měla dokonce navštívit, nicméně nebyl doma. „Podle mého názoru za vším stojí rodiče,“ trvá si na svém Portugalec, jenž o případu navíc sepsal skandální knihu Maddie - pravda, nebo lež? Právě kvůli ní mu soud později vyměřil výše zmíněný postih.