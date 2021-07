Nový život na řeckém ostrově Kos chtěla začít Kerry Needhamová z britského Sheffieldu. Proto se odstěhovala do Řecka. Tam 24. července v roce 1991 nechala svého syna Bena na hlídání prarodičům a odjela do práce. Netušila, že to bylo naposledy, kdy svého blonďatého chlapečka s velkýma očima vidí. Ben, kterému nebyly ještě ani dva roky, si hrál na farmě prarodičů, jenže pak beze stopy zmizel. Na místo přijela policie, její vyšetřování ale nikam nevedlo. Dlouhá léta zůstávalo zmizení Bena záhadou.

V roce 2013 byla zveřejněna skica, jak by chlapec vypadal v dospělém věku a o tři roky později vyšetřovatelé případ znovu otevřeli. Na zmizení pracovala dokonce britská policie, která na ostrov vyslala dvakrát speciální tým kriminalistů. Poslední teorií bylo, že chlapce zabil bagr. Očitý svědek totiž tvrdil, že se mu řidič bagru Konstantinos „Dino“ Barkas měl přiznat, že Bena zabil. Svědek navíc měl vidět Bena, jak si hraje osudné ráno na hromadě zeminy. Needhamovi rekonstruovali svůj dům a Dino tam prováděl výkopové práce. Ostatky chlapce se však nikdy nenašly. Policisté neměli ani šanci Dina vyslechnout, jelikož v roce 2015 zemřel na rakovinu.

S teorií policie se nemůže smířit Benova matka Kerry. Podle informací britského deníku The Sun se na místě našla hračka, na níž byly provedeny testy DNA. Ty se neshodují s Benovými. „Nechápu, proč tvrdí, že viděl Bena to ráno, protože moje máma tam s ním nešla až do 12:45,“ uvedla Kerry s tím, že pokud se svědek mýlí v tomto, nic dalšího na jeho tvrzení nemůže být pravda. Kerry doposud čeká na povolení policie, aby mohla nahlédnout do výpovědi klíčového svědka. „Stále mám naději, že se policie mýlí, a dokud mi neukázali důkazy, věřím, že je stále naživu. Musíme pokračovat v pátrání po Benovi,“ dodala s tím, že nyní svitla naděje, že je její syn stále naživu a nachází se možná na řeckém ostrově Korfu.

Naděje po 30 letech

Kerry má kromě Bena dceru Leighannu (27) a je babičkou dvou holčiček Hermiony (7) a Aurory (3). Uvedla, že Benův případ znovu ožil po zprávě, že byl chlapec, který byl velice podobný Benovi, viděn na ostrově Korfu. Aktivisty, kteří založili pátrací skupinu na sociální síti Facebook, měl v roce 2017 kontaktovat svědek. Podle něj v tamním kempu našla mladá pomocnice v kuchyni plačícího chlapce. Na sobě měl bílé tričko a mluvil prý anglicky. Žena, která údajně byla náctiletá, si prý myslela, že se chlapec ztratil rodičům v kempu.

Ovšem podle očitých svědků, si pro dítě nikdo nepřišel, a ona si chlapce měla ponechat. „Žena, která pracovala v kuchyni, řekla, že ho našla na pláži. Byl velmi špinavý a na sobě měl jen bílé tričko. Plakal a byl velmi zoufalý. Měl také plenu. Byl mu jeden až dva roky,“ měl uvést jeden ze svědků.

„Nemohu dostat ten obraz z mé hlavy, jak byl rozrušený,“ dodala svědkyně Dalida Messianová, která tvrdí, že chlapec byl velice podobný Benovi. Kerry dokonce kontaktovala ženu, která si měla vzít chlapce do své péče na Korfu. „Její odpověď nebyla normální, říká, že si to nepamatuje. Pro mě to není odpověď. Čtyři lidé si pamatují, že našla dítě. Čtvrtý byl vlastníkem kempu, ale zemřel dva dny poté, co jsme ho kontaktovali,“ uvedla Kerry.

„Nadále zastáváme názor, že Ben zemřel v důsledku tragické nehody v den svého zmizení, avšak pokud by vyšla najevo jakákoli nová životaschopná linie vyšetřování, snažili bychom se spolupracovat s řeckými úřady a podporovat je při vyšetřování,“ uzavřela britská policie.

