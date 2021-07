20 let od smrti Terezky Čermákové: Opilá matka ji zabila a pak předstírala zmizení

Helena Čermáková (42) nahlásila pohřešování pětileté dcerky Terezky na policii 20. června. Dítě se podle její prvotní výpovědi ztratilo z hřiště v Kladně. Policie po ní pátrala i v tak dalekých místech, kam by tak malé dítě samo nemohlo dojít. Bez úspěchu...

Zprvu ji hledala stovka policistů, postupně se jejich počet rozrostl na 850 mužů v uniformách, byli zapojeni i potápěči, vrtulník a samozřejmě i policejní psi. Ti ovšem nezachytili pachovou stopu dívky ani na hřišti, ani v okolí. „Tuto věc si policie zatím nedokáže vysvětlit,“ poznamenala už tehdy kladenská policejní mluvčí Jana Dětská. Dítě hledali i v parovodním potrubí, sklepech místních domů, kanalizaci...

Helena Čermáková už třetí den po zmizení dcery změnila výpověď. Podle první Terezka zmizela, když si Čermáková odskočila z hřiště nakoupit. Podle té druhé tvrdila, že na chvíli zavřela oči, když se na hřišti při hlídání dítěte opalovala. Pátý den po zmizení přiznala, že byla opilá a vlastně si nepamatuje, kdy se Terezka ztratila.

Policisté v té době už prověřovali verze, kde se dítě stalo obětí trestného činu - mohla být buď za hranicemi, nebo mrtvá. Podezření na matku padlo poprvé asi 26. června, kdy se pokusila o sebevraždu skokem ze třetího patra. Přežila s těžkými poraněními. Dokonce napsala dopis na rozloučenou. „Dopis je zmatečný. Dotyčná v něm doznává, že zmizení dívky je její vina, současně se ale hned vyviňuje z čehokoli,“ vysvětlil krajský vyšetřovatel Milan Řečínský.

Týden po dívčině zmizení už jí hledalo jen pár desítek policistů. Ruch ustal a Terezka upadla v zapomnění. Pro policii bylo už tehdy ovšem zarážející i matčino chování poté, co Terezka zmizela. „Plných 99 procent matek se v takové situaci zhroutí. Ona však ještě týž večer znovu navštívila restauraci,“ uvedla Dětská.

9. července policie k výslechu Čermákové přibrala psychologa. V pozdně večerních hodinách týž den bylo tělo pětileté Terezky konečně objeveno. Místem nálezu těla malé Terezky byly betonové základy, které v lese zůstaly po dřevěné chatě. V základech byl vylomen otvor, do něj bylo tělo ukryto a zaházeno větvemi, kamením a spadaným listím. Tam je navedla právě matka...

První zpráva ze soudní pitvy hovořila o srdeční nedostatečnosti jako o příčině úmrtí - Terezka trpěla nedomykavostí chlopně. Nebylo jisté, jestli došlo k cizímu zavinění. Při vyprošťování těla byly podle Romana Hošty z kladenského úřadu vyšetřování vyzvednuty nejprve kusy ohořelého dřeva, kovové předměty, pelest z dětské postýlky a zejména velký kamenný kvádr. Oba vyšetřovatelé nechtěli spekulovat, zda bylo v silách matky tělo takto zamaskovat. Nedokázali zatím říci, zda dítě zemřelo na místě, kde bylo nalezeno jeho tělo.

11. července byla Čermáková obviněna z ublížení na zdraví. Po pár hodinách se sama a přiznala, že dceru v opilosti zalehla a dítě se udusilo. Svědci ženu s dítětem v náručí viděli 20. června v Kladně, Terezka byla ale v tu chvíli už několik hodin mrtvá.

Matka podle vyšetřovatele vypověděla, že se v noci vrátila z restaurace domů opilá. Dcera se probudila, vstala ze své postýlky a sama si k ní přišla lehnout. Obě poté usnuly a Helena Čermáková dívenku zalehla. Po probuzení ve středu 20. června dopoledne zjistila, že Terezka má promodralé rty a její tělo je studené. Vzala mrtvou dceru do náruče a nejméně kilometr s ní chodila po sídlišti, než dorazila k základům hájenky v lese Bažantnice. Toto místo znala.

Kriminalisté uvedli, že matka odnesla svou mrtvou dceru do lesa a ukryla ji ve sklepě pobořené hájenky. „Natolik si byla schopna uvědomit svou situaci, že se svlékla pouze do kalhotek a proplazila se po nánosu hlíny do sklepa za mrtvolkou dítěte,“ dodal jeden z vyšetřovatelů.

Později bylo zjištěno, že děvčátko mělo před smrtí v krvi 3,2 promile alkoholu. Čermáková byla nakonec obžalována z úmyslného ublížení na zdraví s následkem smrti. Před Vánocemi 2001 se opět pokusila o sebevraždu - tentokrát zapila velké množství prášků alkoholem.

Soud začal 11. ledna. Obžaloba se Čermákovou snažila usvědčit, že dítě úmyslně opila - jedna z verzí vyšetřovatelů mluvila i o zadušení zvratky jako o příčině smrti. To ale nebylo nikdy prokázáno. Čermáková byla v březnu odsouzena na tři roky za ublížení na zdraví s následkem smrti. Tento trest nakonec potvrdil i odvolací soud.

Čermáková způsobila ještě poprask, když zmizela před nástupem do výkonu trestu. Tam nastoupila až v únoru 2003. Trest si odpykala celý.