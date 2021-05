Rakvická tragédie: Kvůli hamižnému mlynáři na Dyji zemřelo 31 školáčků, potopila se s nimi pramice

Jedno z nejhorších neštěstí prvorepublikového Československa postihlo před pětaosmdesáti lety malou jihomoravskou ves Rakvice. Výprava dětí z místní školy na nedalekou Pálavu, na kterou se všechny velmi těšily, se 26. května 1936 během pár okamžiků proměnila v tragédií, na níž se v dodnes vzpomíná.

„To se najednou rozplynulo, jako když vysypete krabičku zápalek do vody,“ vzpomínal na chvíli, kdy se přetížený prám rozpadl, jeden z pamětníků v televizním pořadu Osudové okamžiky. Na přívozu tehdy bylo kromě koňského povozu i pět desítek dětí, tedy asi polovina celé školní výpravy, z nichž se většina náhle ocitla ve vodě. V rozvodněné Dyji ovšem měli školáci jen málo šancí na záchranu, většina ostatně vůbec neuměla plavat a proud je rychle unášel dál.

Jeden z učitelů a kočí, kteří už byli na druhé straně řeky, se pokoušeli dětem pomoci a zhruba dvě desítky svěřenců se jim také podařilo s vypětím všech sil zachránit. Pro 22 dívek a devět chlapců z třetí až páté třídy rakvické školy ale pomoc přišla pozdě - nebo vůbec. Na přivolané hasiče a vojáky tak už zbyl jen smutný úkol hledat v kalné vodě dětská tělíčka. Většinu se podařilo objevit během několika dnů, nalezení ostatků poslední z dětských obětí ale trvalo celé tři měsíce.

Jedinou dospělou obětí neštěstí byl kočí František Bolech, který nejprve pomohl několika dětem a pak se ještě se pokoušel zachránit koně, uvázané ke zbytkům prámu. Když se snažil přeřezat jejich postroje, koplo jej jedno ze zvířat do hlavy a kočí následně utonul. Oběťmi neštěstí ale nebyly jen utonulé děti a jejich průvodce - tragédie zasáhla do života celé obce Rakvice. Pozůstalí například dávali vinu za neštěstí dávala učitelům, kteří byli nakonec raději přeloženi jinam.

Jindřich Novotný, jehož dcerka byla mezi dětmi na potopeném přívozu, přitom zachránil řadu svých svěřenců. "Někteří občané Rakvic učitele tak nenáviděli, že jim nadávali do vrahů a rozbíjeli jim okna. Nikdo z nich také proto dlouho v naší vesnici nevydržel," vyprávěla před lety jedna z pamětnic. Pedagogové, ale i jejich rodiny přitom nesli neštěstí velmi těžce, řídící učitel Bohumil Horňanský například podle vzpomínek přes noc zešedivěl.

Okamžitě po neštěstí se rozběhlo vyšetřování, které rychle odhalilo, že 11 metrů dlouhá a 4,5 metru široká pramice byla ve špatném stavu. Její majitel, vlivný mlynář Josef Veverka, přitom o nedostatcích věděl, již pět let před neštěstím se dohadoval s tehdejší spolumajitelem přívozu o opravách, které se ale nikdy neuskutečnily. Do pramice tak i nadále zatékalo a vodu bylo potřeba často vylévat. Osudného květnového rána to ale převozník Leopold Šustr neudělal.

Voda v podpalubí v kombinaci s přetížením přívozu - při třetí cestě přes rozvodněnou Dyji se na něj nahrnula polovina školní výpravy, ačkoli v řadě ještě čekalo pět povozů - nakonec vedla k tragédii. Před soudem se z ní ovšem nakonec zodpovídal jen převozník, který nezajistil bezpečný provoz lodi, a učitelé, které žalobce vinil z nedostatečné opatrnosti. Prvoinstanční několikaměsíční tresty, které soud učitelům vyměřil, ale byly později podle dostupných údajů zrušeny.

Událost z května roku 1936 dnes připomínají jak náhrobky na rakvickém hřbitově nebo pamětní deska na obecním úřadě, tak památník vybudovaný na místě tragédie, který dal postavit prezident-osvoboditel Tomáš Garrigue Masaryk. Neštěstí na Dyji přitom dodnes zůstává druhou nejhorší tragédií svého druhu na území ČR. Více lidí na vodě zahynulo jen v září 1732 nedaleko Ústí nad Labem, kdy se v Labi utopilo 52 pasažérů, vesměs věřících na cestě na poutní místo v Bohosudově.