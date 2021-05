Beze stopy v roce 2013 zmizel Ondřej Dubanský, kterému v té době bylo čtyřiadvacet let. Na Ukrajinu ho tehdy na zimní sporty do Zakarpatské oblasti pozval jeho kamarád Vasil M. Ondřej souhlasil a odjel, domů se už nevrátil a dodnes není jasné, kde je. „Měl svůj mobil a druhý od Vasila s ukrajinskou kartou. Domů přišli kolem druhé, svědci řekli policii, že se před domem hádali a rozhazovali rukama,“ uvedla jeho maminka podle informací serveru extra.cz s tím, že měl Ondřej vyrazit k hoře Temnatyk poblíž ukrajinského města Volovce. To jsou poslední informace, které mají. Poté, co vyrazil k hoře, už se nikomu neozval. Rodina odjela na Ukrajinu, aby po Ondřejovi pátrala, ale našly se jen dva telefony ve sněhu.