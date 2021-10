Nejmenovaného muže z USA si kvůli podobě pletou s hledaným Brianem Laundriem, který je podezřelý z vraždy přítelkyně a slavné youtuberky Gabby Petitové. Na virálním videu se muž ptá na rady, co má dělat, aby na něj lidi na ulici neútočili. Bál se především dlouhého letu za svým bratrancem.

Jak informoval deník New York Post, muž, který se nápadně podobná hledanému údajnému vrahovi, si neví rady. Ačkoli s vraždou influencerky Gabby Petitové nemá nic společného, lidé to netuší, a život mu tedy zrovna neulehčují.

Na Tiktoku se Američan stal hvězdou. Založil si profil @notbrianlaundrie, kde žádá o rady, jak se vyhnout útokům na jeho osobu od lidí, kteří si ho pletou s prchajícím podezřelým z vraždy. „Já bych zkrátka rád všechny ty zmatky uložil k ledu,“ vyslovil se v prvním videu, které nasbíralo přes jeden a půl milionu zhlédnutí.

„Potřebuji jakékoli rady ohledně toho, co bych měl říci lidem, kteří si myslí, že jsem Brian Laundrie,“ uvedl. A situace byla vážná, nešťastníka čekal dlouhý let na prázdniny za bratrancem, který nemusel dopadnout dobře. „Čeká mě dlouhý let přes celý stát na svatbu mého bratrance. Poraďte mi prosím, jak se vyhnout útokům na svou osobu,“ apeloval na své diváky.

Pomoci se od svých příznivců zrovna nedočkal. Z nebohého muže si na sítích spíše utahovali. „To je Brian, který hraje, že není Brian,“ vtipkoval jeden z komentujících.

Problém dvojník údajného vraha v letadle vyřešil poměrně jednoduše. Na sobě měl širokou roušku a k ní ještě sluneční brýle, aby nebyl vidět ani kousíček jeho obličeje. Podle všeho se na svatbu svého příbuzného dostal bez problému.

Opravdový Brian Laundrie je v hledáčku policie poté, co se stal hlavním podezřelým v případu smrti krásné influencerky Gabby Petitové. Kráska zmizela před měsícem při výletu napříč státem a 19. září bylo nalezeno její tělo. Hlavním podezřelým je právě její přítel Laundrie, se kterým cestovala.