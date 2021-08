Američtí policisté byli přivoláni do města Clinton Township poblíž Detroitu. Zavolala je tam sestra oběti Jerri Wintersové s tím, že v suterénu domu pod plachtou našla tělo hledané ženy.

Neuvěřitelný smrad

Sousedi posléze pro deník Daily Mail uvedli, že dlouhé měsíce cítili podivný zápach, ale mysleli si, že se jedná o mršinu. „Nějakou dobu jsem to cítila. Kvůli tomu smradu jsem vždycky od auta domů musela utíkat,“ uvedla sousedka Jerri Wintersové Jaqueline. „Můj muž řekl, že zřejmě potřebuje uklidit dům, ale na to jsem mu odvětila, že to rozhodně není nepořádkem, ale je to něco mrtvého,“ dodala šokovaná Jaqueline.

Divoké hádky

Policie v souvislosti se smrtí Jerri zatkla jejího přítele Matthew Lewinskiho. Po zadržení se měl podle informací výše uvedeného deníku přiznat, že svou přítelkyni během hádky uškrtil. K vraždě mělo dojít v obývacím pokoji a následně její ostatky přenesl do suterénu. Lewinski měl navíc podle prokurátora Siana Hengevelda zohavit její tělo. Z jejích zad odstranil část kůže.

Podle Hengevelda pár spolu bydlel, nicméně Wintersová se měla odstěhovat minulý rok v listopadu. Podle sousedky Jacqueline byl jejich vztah velice divoký, poté, co se Wintersová odstěhovala, měl Lewinski pronést, že jestli se ta d*vka vrátí, tak že ji nepustí. Opak byl ale pravdou a Wintersová se vrátila. Sousedé uvedli, že se pár velice často hádal a to zejména kvůli penězům a placení účtů.

