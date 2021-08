Simona Monyová byla jednou z nejúspěšnějších spisovatelek všech dob. Za svůj život napsala devětadvacet úspěšných románů, které hltaly tisíce žen. První kniha s názvem Osud mě má rád, vyšla už v roce 1996. Mezi její nejúspěšnější romány patří Deník citového vyděrače, Kudlanka bezbožná či Octomilky. Některé z nich se dostaly na filmová plátna.

V režii Filipa Renče byla zfilmována kniha Sebemilenec, Lenka Wimmerová zase režírovala knihu Tchyně a uzený a Olga Dabrowská adaptovala prózu Roznese tě na kopytech. Zdálo se, že úspěchu populární spisovatelky nestojí nic v cestě. Jenže 3. srpna 2011 se stala tragédie, která otřásla všemi jejími fanoušky.

Brutální vražda

Monyová se v roce 2003 provdala za televizního kameramana Borise Ingra. V té době již vychovávala dva syny, manželům se však posléze narodil třetí syn. S Ingrem spoluvlastnili nakladatelství Mony, v němž její knihy vycházely. Manželství ale nebylo šťastné. Ingr měl Simonu podle přátel dlouhodobě fyzicky i psychicky týrat. Byl prý žárlivý a jeho agresivní chování eskalovalo.

V srpnu 2011 byla Simona s Ingrem již v rozvodovém řízení, když se objevil s lahví vína a bonboniérou u jejích dveří v brněnských Obřanech s tím, že chce uspat jejich syna. Strhla se hádka. Ingr vzal nůž a ženu šestkrát bodl do břicha a hrudi. Posléze bodl i sám sebe a následně skočil z okna. Nezpůsobil si vážná zranění, a tak se vrátil a skočil znovu. Byl převezen do nemocnice, kde ho uvedli dokonce do umělého spánku. Poté ho policisté vyslechli, obvinili z vraždy a převezli do vazby.

Vražda v afektu

Ingr u soudu tvrdil, že si z útoku nic nepamatuje. Podle psychologických posudků jednal agresivně v divokém afektu. Navíc ho psychologové popsali jako nestabilního narcise s vysokým IQ, který má potíže s autoritami. Soud ho v roce 2013 poslal na patnáct let do vězení. Trest si odpykává ve věznici ve Valdicích. Pozůstalým měl navíc vyplatit 2,37 milionu korun.

V roce 2016 soud zamítl jeho žádost o obnovu řízení. „Simona Monyová mi moc chybí. Vždy, když přijdu kamkoliv do knihkupectví, tak vidím její knížky. A říkám si: Bože, kolik jich ještě mohla napsat, kdyby nebylo Borise!“ uvedl tehdy její kamarád a dvorní fotograf Jef Kratochvil.

Podmínečné propuštění

Ingr by mohl být letos propuštěn na svobodu. „Podle délky trestu je možné, aby si vězeň podal žádost o podmínečné propuštění, musí ji ovšem podpořit ředitel věznice. Pokud by ji nepodpořil, tak potom u soudu není šance,“ uvedl minulý rok pro Blesk.cz uznávaný advokát Jan Černý s tím, že propuštění ovlivňuje řada faktorů. Vězeň musí být vzorný, bezproblémový a musí plnit příkazy. Pakliže soudce propuštění podpoří, věc jde k soudu.

Bratr odsouzeného, Martin Ingr, se domnívá, že se jeho sourozenec pokusí žádost o podmínečné propuštění podat. „Nějaká snaha o jeho propuštění tam bude, zatím ovšem nic neproběhlo. Víc toho nevím,“ řekl Aha! Muž nicméně podle mluvčí Krajského soudu v Brně Kláry Belkovové žádost o podmínečné propuštění nepodal. „Krajský soud v Brně neeviduje žádnou žádost Borise Ingra o podmínečné propuštění z vězení,“ řekla Blesku mluvčí.