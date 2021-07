Kriminalisté na Olomoucku zadrželi muže (40), který se měl vloupat do rodinného domu a při svém jednání brutálně údajně zavraždit seniorku (†84)! Pachatel se po vyrušení schoval do jiného rodinného domku, kde ho policisté vypátrali. Muž se chvíli vykrucoval, ale pod tíhou důkazů se k činu přiznal. Motivem byl podle všeho drogami vybuzený adrenalin.

„Ve středu 28. července v brzkých ranních hodinách přijala policejní tísňová linka oznámení o možném vloupání do rodinného domu v olomoucké místní části Nedvězí. Po příjezdu na místo policejní hlídka při prvotním ohledání místa v jednom z pokojů našla čtyřiaosmdesátiletou majitelku bez známek života. Vše nasvědčovalo tomu, že seniorka zemřela násilnou smrtí,“ uvedla mluvčí policie Marie Šafářová.

Policisté podezřelého muže zadrželi ještě tentýž den. Ačkoli se domnělý vrah nejprve bránil tomu, že by měl s vraždou cokoli společného, po předložení důkazů se strážcům zákona přiznal. V minulosti byl již trestán pro majetkové skutky. „I když v minulosti pro majetek trestaný, je to přitom člověk na dobré životní úrovni, který neměl zapotřebí krást. Paní ani nebyla nijak majetná. Patrně to celé byla záležitost adrenalinu,“ konstatoval šéf olomoucké krajské kriminálky Jan Lisický s tím, že pachateli hrozí až doživotní trest.

„Z dosavadního šetření zatím vyplynulo, že obviněný do domu vnikl v noci na středu 28. července, a to s úmyslem získat majetkový prospěch, a že čin pravděpodobně spáchal po předchozím užití návykových látek. Majitelku nejprve fyzicky napadl a vzápětí ji rdoušením a škrcením usmrtil,“ řekla Šafářová. Poté se muž ještě snažil prohledat celý byt a krást. V tom ho ale vyrušil syn usmrcené a pachatel se schoval v sousedním neobydleném domě.

„Kriminalisté pachatele, který si byl patrně vědom bezvýchodnosti své situace, nalezli na místě s řeznými ranami na těle. Poté, co mu byla poskytnuta nezbytná první pomoc, byl ošetřen ve Fakultní nemocnici Olomouc a následně umístěn do policejní cely,“ dodala mluvčí policistů. Jestliže se policistům podaří pachatele usvědčit, může ho čekat až dvacet let ve vězení nebo výjimečný trest.