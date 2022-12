Kramný před 9 lety zavraždil Moniku a Klárku v Egyptě: Časová osa otřesného případu!

Monika a Klárka | Archiv Blesku

Měla to být pohodová rodinná dovolená. V létě roku 2013 odletěla rodina Kramných do Egypta, aby tam prožila radostné chvíle. Zájezd se však změnil v tragédii v noci z 29. na 30. červenec, kdy v hotelovém pokoji zemřely Monika a Klárka. Podle výpovědi Petra Kramného všem bylo celý den špatně. Osudný večer měl jít Kramný do koupelny a manželku s dcerkou nechat v pokoji.

Po návratu si údajně lehl do postele a usnul. Později zjistil, že jsou mrtvé. „Zjistil jsem nejdříve, že je dcera mrtvá. Když jsem na ni sáhl, byla celá ledová. Okamžitě jsem rozsvítil světlo a zjistil jsem, že je celá flekatá, fialová, takže jsem ji začal oživovat,“ uvedl tehdy podle informací Tn.cz Petr s tím, že křičel na manželku, která taktéž bezvládně ležela na posteli.

Hotel v Egyptě. | archiv Blesku

Volal proto o pomoc na hotelovou recepci a rovněž telefonicky kontaktoval českou pojišťovnu s tím, že dcerka a manželka jsou mrtvé, co má dělat. „Dobrý den, Kramný u telefonu. Stala se mi taková věc… Jsem v Egyptu na dovolené a před chviličkou jsem vstal a zjistil jsem, že má manželka s dcerou jsou mrtvý… Že umřely ve spánku. Co mám dělat dál? Mám u vás pojištění,“ měl říci tehdy do telefonu podle přepisu telefonátu, který zveřejnil spolek Šalamoun.

Případu se ujala egyptská policie, jejíž první vyšetřovací verze byla, že se Češky otrávily jídlem. Kramnému byl kvůli pokračujícímu vyšetření zabaven pas, aby se nemohl vrátit do rodné země. Zatímco pobýval v Egyptě, poskytoval rozhovory médiím. Brzy však začalo vycházet najevo, že Kramného verze o tom, že rodina se otrávila jídlem, nesedí.

Kramný a poslední chvíle s dcerkou Klárkou. | Foto: archiv Blesku

V Egyptě provedli pitvu těl, která ukázala, že žaludky obou obětí byly rozleptány silnou dávkou kyanidu draselného. „Na 60 procent je za tím vražda, z níž je podezřelý právě manžel,“ uvedla tehdy pro Lidové noviny egyptská policie. Ostatky Moniky a Kláry byly později převezeny zpět do České republiky. Odborníci z Ústavu soudního lékařství v Ostravě-Porubě provedli další pitvu.

Kramný mezitím z Egypta českým médiím poskytl fotografii z dovolené. Na veřejnost se dostaly i fotografie pokoje, v němž zemřela jeho manželka i dcera. Kvůli probíhajícímu vyšetřování se nemohl zúčastnit osobně pohřbu Moniky a Klárky, který proběhl 14. srpna v Karviné. Poslední rozloučení sledoval přes internet z Egypta.