Boxer, který je pravděpodobný pachatel, se podle informací Blesk.cz nachází i po čtyřech dnech děsivého skutku v takovém fyzickém a psychickém stavu, že mu nemohla policie sdělit obvinění.

Vyšinutý a zdrogovaný primitiv měl u odlehlých garáží v Černovičkách umlátil kladivem mladého muže (†27). Nevinný kluk si právě luxoval auto před víkendovou vyjížďkou. Vrah pak auto i s mrtvým tělem zapálil.

„Ten kluk za nic nemohl. Pro každého by se rozdal. Byl tak hodný... A potká takovou mr*ku,“ uvedla na sociální síti dívka, která se znala s obětí krvavého činu už od základní školy.

Zfetovaný boxer měl vraždit v Brně: Obětí je syn (†27) známé televizní redaktorky!

Neuspěšný boxer

Následovala divoká honička. V posledních hodinách před zadržením překročil zákon nejméně pětkrát. „Ukradl osobní auta a motocykl. Vedle majetkových se ale dopustil i násilných skutků,“ řekl policista Pavel Šváb.

délka: 02:03.38 Video Divoká honička v Brně Police ČR

Neúspěšný profesionální boxer Alain B., který z šesti svých zápasů v ringu prohrál poslední tři, se zřejmě vlivem fetu, dopingu a možná i ran zcela pomátl. Hrozí mu až doživotí.

„Byl to hodnej kluk, ale pak si našel holku, co jela v pervitinu. Ona šla na léčení a on do toho spadl,“ řekl Blesk.cz známý boxera. „Pokud ale udělal to, co se říká, tak ať shnije v base. Je to zrůda,“ dodal.

Lidé zapalují za mladíka svíčky

K zapadlým garážím, kde vrah sprovodil ze světa mladíka, nosí jeho příbuzní a kamarádi svíčky a květiny. Otřesnou tragédii rodiny umocňuje skutečnost, že mamince zavražděného mládence, který byl i jejím jediným dítětem, zemřel v zimě na covid-19 manžel. Mladík měl navíc jen pár týdnů před svatbou.