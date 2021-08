Nebezpečného pachatele, který během několika hodin porušil hned pětkrát zákon, naháněli v sobotu odpoledne ulicemi Brna policisté. Lotr ukradl Jeep a když na ulici Otakara Ševčíka narazil na hlídku, vyzval ji k nebezpečné honičce. Do pátrací akce se zapojil i policejní vrtulník. Muže nakonec dostali do slepé uličky v Křenovicích. Definitivně zkrotl až pod namířenou pistolí.

Že nejde o natáčení scén do kriminálního seriálu, poznali i šoféři na uzavřené Jedovnické ulici, která se měla stát pro pachatele pastí. Jenže ten dupnul na plyn, vyhnul se hlídkám a po dálnici D1 se hnal k Vyškovu. Nakonec sjel na Slavkov. To už vůz ze vzduchu kontroloval vrtulník, který pronásledovatele navedl do Křenovic.

Tam uprchlíkova cesta definitivně skončila. „Snažil se ještě utéct, proto při zákroku policisté použili služební zbraň," řekl jihomoravský mluvčí Bohumil Malášek.

délka: 02:03.38 Video Divoká honička v Brně. Zloděj a násilník v jedné osobě se v sobotu snažil ujet policejním hlídkám. Police ČR

Kriminálník má na triku krádeže aut i motocyklů, navíc nešel daleko ani pro ránu. „Podezíráme ho ze závažného násilného jednání,“ upozornil policista. Muž skončil v cele a z ní nejspíš poputuje rovnou do vazbě.

Jako pirát silnic

Pachatel, který měl pozitivní test na drogy, nechtěl prodat svou kůži lacino. Z brněnské městské části Židenice zamířil k sídišti Líšeň, pronásledovatele se snažil setřást v ulicích čtvrti Slatina. Nakonec najel na D1 směrem na Vyškov. Z ní u Holubic odbočil na Slavkov u Brna a následně dojel do Křenovic. Tam jej hlídky zablokovaly. Celkem najel zloděj, násilník a desperát v patách s policisty více než 30 kilometrů.