K činu došlo v jedné z kutnohorských firem v pondělí odpoledne. Původně k oznámení vyrazila jen záchranná služba, ta ale následně vzhledem k charakteru výjezdu přivolala i policisty.

Třiačtyřicetiletou ženu záchranáři ošetřili a s několika bodnořeznými ranami jí převezli do nemocnice. „Ženu se středně těžkým poraněním v oblasti hrudníku a horních končetin jsme přepravili do nemocnice v Kolíně," řekla Blesku mluvčí záchranářů Petra Homolová. Podle policistů byla zraněná žena následně po ošetření propuštěna do domácího léčení.

Ženu (31), která útočila, policisté zadrželi a nyní je v nemocnici. „Případ si s ohledem na věcnou příslušnost převzali krajští kriminalisté, kteří již v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu podle § 140 odst. 1 trestního zákoníku, a nyní provádí potřebná šetření ke zjištění veškerých okolností násilného činu," popsala mluvčí policistů Vlasta Suchánská.