Rodina oplakává ztrátu Aničky, která bydlela s přítelem na pronajaté farmě v Jardínu, jižně od Medellínu. „Odjela před dvěma týdny. Vím, že rodina měla z cesty do takové země strach,“ uvedl pro Blesk člověk blízký rodině. „Do Kolumbie odletěla se svým přítelem z Velké Británie,“ doplnil. Podle Servere Minuto30.com se večer s přítelem pohádala a odešla. Když se dlouho nevracela domů, šel muž na policii a nahlásil její zmizení. O pár hodin později našli dívku mrtvou. Zavražděná Češka Anna T. (†25) v Kolumbii po hádce s přítelem utekla z domu: Našli ji podle světla baterky

Pravý viník není známý a policie nechce zatím potvrdit, zda se jednalo o loupežné přepadení nebo jaký byl motiv vraždy. Podle Kryštofa Kozáka z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity mohla být nešťastnou obětí drogové války kartelů, které se v této oblasti nacházejí. Lidé jsou zde podle Kozáka často vyzbrojení. Této teorii nahrávají informace policie, že na dívku někdo z dosud neznámých příčin opakovaně vystřelil a nejméně dvakrát ji zasáhl.

Dostupné zbraně

Kolumbie patří podle žebříčku OSN k 17. zemi na celém světě s nejvyšším počtem vražd na 100 tisíc obyvatel. V Latinské Americe se dokonce umístila na děleném 6. a 7. místě s Belize. Policisté se musí vypořádávat s drogovými gangy a donedávna i s militantní organizací FARC. „Kvůli dlouhodobé politicko-bezpečnostní situaci je určitá část společnosti prosycená zbraněmi. Stejně jako v Mexiku,“ komentuje odborník to, že zbraně jsou v Kolumbii poměrně běžně k vidění a dostání.

Důkladné pátrání

Viník má podle Kryštofa Kozáka problém: „Ten člověk, který to udělal a zabil Češku, tak má průšvih a půjdou po něm. On ji podle všeho nezabil žádný nějaký drogový baron. Kdyby ano, tak by nastrčil někoho za sebe. Teď vidím velkou touhu ukázat, že tohle vyšetřit umí,“ odhaduje práci policejních vyšetřovatelů. Celé věci by podle něj ještě pomohlo, kdyby český konzulární úřad na kolumbijskou stranu vyvinul tlak a o vraždě psala místní média. „Je tam určitá naděje, že vypátrají viníka, pak ho exemplárně potrestají, ale život jí to nevrátí,“ dodává vědec z Karlovy univerzity.

Místní policisté budou mít zájem na vypátrání střelce ještě z jednoho důvodu: „Je to mezinárodní skandál a ten vrhá velmi špatné světlo na Kolumbii. Ta má zájem o turismus, protože je to krásná země. Mnoho mladých lidí tam stejně jede, neboť chápou, že je to zajímavé, částečně i pro to, že tam není tolik turistů, protože se bojí. Z toho jsou peníze a kolumbijská vláda rozhodně nechce, aby na titulní straně Blesku nebo jakýchkoliv jiných novinách se objevily špatné zprávy o Kolumbii,“ uvedl odborník, který se specializuje na kriminalitu drogových kartelů.