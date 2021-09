Podcast: Brutální vražda v Českých Budějovicích. Psycholog promluvil o sebevraždách vězňů

Česko šokovala krutá vražda dívky (†21), kdy ji podle policie soused (†27) ve svém bytě nejdřív rdousil a poté utopil. Nedaleko Protivína jí oddělil hlavu od trupu. K činu se policii před sebevraždou přiznal. Podle hlavního psychologa Vězeňské služby Václava Jiřičky je pro obviněné a vězně prvních 48 hodin ve vězení kritických. Pokud mají duševní poruchu nebo závislost, riziko sebevraždy se zvyšuje.

Zabití mladé slečny předcházel podle vyšetřovatelů konflikt, kdy muži vadilo, že žena prováděla v bytovém domě něco hlučného. Zatáhl ji proto do svého bytu, kde ji rdousil a topil. Podle policie byl obviněný závislý na počítačových hrách a filmech. Na jeho stopu přišli policisté v souvislosti s požárem osobního auta BMW nedaleko Číčenic.

„Při ohledání místa bylo nalezeno tělo, které bylo po smrti zdevastováno tím, že část těla byla oddělena od trupu,“ uvedla vyšetřovatelka Renáta Miková, podle níž pak muže odvezla jeho máma z Číčenic zpátky do Českých Budějovic.

Druhá sebevražda ve vazbě

Sedmadvacetiletý muž svůj život ukončil minulý týden v pátek ve Vazební věznici České Budějovice. Učinil tak poté, co se k činu policistům doznal. Jedná se o druhého muže, který v tomto zařízení spáchal v krátké době sebevraždu.

Zavražděnou, kterou našli v lese u ohořelého vraku BMW, je dívka (†22) z nedalekého Bavorova. | Repro foto/TV Nova

Případ sleduje i hlavní psycholog Vězeňské služby ČR Václav Jiřička, který pro Blesk Podcast odmítl případ komentovat, neboť se ještě stále vyšetřuje. Přesto v obecné rovině popsal, proč k sebevraždám vězňů a obviněných může docházet: „Dlouhodobě máme vypozorováno a je to známo i z literatury, že úplně nejrizikovějších je těch prvních dvacet čtyři hodin ve vězení. A to zejména u těch lidí, kteří se tam ocitli nějak nečekaně. Týká se to zejména obviněných, kteří se ocitnou ve výkonu vazby, spíš než těch, kteří na to už mohli být nachystáni, probíhal tam soud, oni byli odsouzeni a mohli se na to připravit,“ popsal psycholog. Obviněný muž z Českých Budějovic nebyl nikdy předtím trestaný.

Rizikové případy

Podle odborníka je v Česku vězněno zhruba dvacet tisíc lidí a ročně dojde ve věznicích ke přibližně deseti až dvanácti sebevraždám. Jejich riziko podle něj ještě zvyšují závažné psychologické faktory. „Ty se týkají toho, jestli se jedná o jedince závislého na návykových látkách, zejména na opiátech. Nebo o jedince s nějakým typem narušení. Rozdvojené osobnosti, schizofrenie a podobně,“ uvedl psycholog.

Vězni, u kterých hrozí větší riziko sebevraždy, jsou podle Jiřičky monitorováni psychology a v některých případech vybrané věznice disponují i celami s kamerovým systémem, kam mohou vězně umístit. Aby se do cel dávali všichni obvinění během prvních 48 hodin ve vězení, je podle něj nereálné, protože není tolik pracovníků, kteří by kamery hlídali.