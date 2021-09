Velké neštěstí mohlo způsobit auto jedoucí bez řidiče. Ulicemi Kladna svištělo několik stovek metrů. Projelo dokonce i kolem dvou maminek s kočárky. Auto se zastavilo až poté, co se napíchlo na zábradlí.

Cizinec si na náměstí Svobody v Kladně šel ve čtvrtek odpoledne vybrat peníze z bankomatu, zřejmě ale zapomněl zatáhnout ruční brzdu ve svém autě. Vůz se rozjel a začal bez majitele odjíždět.

Z náměstí auto odjelo směrem do ulice Kleinerova, kde projelo křižovatku na červenou a pak svištělo ulicí Pod Zámky. Tady se jeho cesta zastavila ve chvíli, kdy narazilo čelně do zábradlí. „Na místo vyjela hlídka strážníků. Vozidlo skutečně našla zaparkované do zábradlí,“ uvedla mluvčí strážníků Alena Purkytová. Cizinec ještě před tím stihl zastavit jinou hlídku, které řekl, že mu pravděpodobně někdo ukradl auto.

Ke krádeži nedošlo, hlídka muže doprovodila na místo nehody a vše mu vysvětlila. Nutno dodat, že k incidentu došlo v hustém odpoledním provozu. Velkým štěstím bylo, že vůz nesrazil na přechodu pro chodce dvě ženy s kočárky. „Díky velké náhodě se vše obešlo bez zranění ostatních účastníků silničního provozu,“ dodala mluvčí.

Důvodem celého příběhu byl fakt, že šofér nechal klíčky v zapalování a automobil nezabrzdil. „Celou záležitost strážníci předali Policii České republiky,“ dodala mluvčí.