Komise má jasno o otravě Bečvy. Zveřejní kompletní zprávu a chce mimořádné jednání Sněmovny

Sněmovní komise k vyšetřování otravy řeky Bečvy z loňského září schválila dnes ráno téměř jednomyslně závěrečnou zprávu a požádala předsedu Sněmovny o svolání mimořádné schůze. Novinářům to řekla předsedkyně komise Marie Pěnčíková (KSČM). Podle ní komise zprávu uvolní v pondělí po korekturách. Závěry nechce prezentovat předtím, než dokument dostanou poslanci. Mimořádná schůze by se podle členů komise měla sejít do konce září.