Raftování na Sázavě u Českého Šternberka se v červenci změnilo v drama a záchranu několika životů. Velkou mírou se na ní podíleli dva muži. Několik dětí ve věku od 13 do 16 let se jim podařilo zachránit, jeden muž zemřel, stejně tak i dívka transportovaná do nemocnice. Hejtmanka Středočeského kraje všechny zachránce ocenila.