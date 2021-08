Mladík (†24) se dostal v Březnici na Příbramsku do konfliktu několika osob. Když na místo přijeli strážníci, použili proti muži slzný sprej. V bezvědomí byl převezen do nemocnice, kde zemřel. Případ šetří kriminální policie. Rodina zesnulého se domnívá, že na vině jsou policisté, prý proti němu použili taser. To však policie odmítá.