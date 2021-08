Na sociální síť YouTube neznámý uživatel nahrál video pod jménem kickboxera Vaška Siváka. Video však neobsahovalo jeden z jeho zápasů, ale bitku dvou mladíků z Mostu. „Nahlaste toto video. Někdo to dal na YouTube pod mým jménem. Ten malý, co leží, má u mě trénink, aby mu to vše vrátil,“ uvedl na sociální síti Facebook Vašek Sivák.

Na videu jsou vidět dva mladíci, kteří se podle informací CNN Prima News perou na trávníku nedaleko centra Mostu. Starší z nich mlátí mladšího chlapce do obličeje a do oblasti ledvin. Zápas se postupně zintenzivňuje, až chlapec padá na zem a starší mladík do něj kope. Chlapec bezmocně leží ve skrčené poloze na zemi a kryje si břicho a chrání obličej.

Případem se již zabývá policie. „Mostečtí policisté přijali oznámení o fyzickém napadení nezletilého chlapce. Událostí se zabývají,“ uvedla pro výše zmíněný web policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

