Angličanka Susan Treftubová dlouho nezapomene na jeden ze svých výletů do parku. Při procházce Londýnem ji napadli nebezpeční hlodavci! Ačkoli se Susan bránila, krys bylo moc a způsobily jí poranění. Správa parku apeluje na občany, aby po sobě uklízeli a zamezili tak invazi těchto zvířat.

Susan Treftubová tvrdí, že na ni v parku zaútočila více než stovka krys! Třiačtyřicetiletá žena podle svých slov viděla v Blondin parku ohromné počty těchto hlodavců. Než se stačila rozkoukat, zvířata ji napadla. Krysy ji začaly kousat do nohou a rukou, informoval deník Mirror.

„Nikdy jsem neviděla tolik zvířat, natož krys. Bylo to nechutné,“ uvedla vyděšená Susan. „Jsem si jistá, že jich bylo přes stovku,“ popsala. Susan se krysy doslova plazily po nohou a ona se je snažila statečně odkopávat. A vzhledem k tomu, že už se stmívalo, neviděla, odkud přicházejí další. „Je to ostuda, musí se to prošetřit,“ apelovala Treftubová.

Angličanka se teď hlavně soustředí na to, aby varovala ostatní lidi. Především ty s dětmi. „Neumím si představit, že bych tu šla s dítětem,“ vysvětlila. Podle ní by škůdci dítěti mohli způsobit vážná zranění.

„Setkání s tolika zvířaty může být pro člověka opravdu nepříjemné. Musíme se soustředit na prevenci. Je třeba v parku důkladně uklízet, aby krysy nehodovaly na odhozených odpadcích. Můžeme podobným útokům zamezit, když si odpadky vezmeme s sebou domů,“ uvedla v prohlášení správa parku.