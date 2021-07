Derek Dillman poprosil svou přítelkyni Michelle Kihlstromovou, aby ho dovezla na policejní stanici. Měl tam nevyřízené věci ohledně svého pozastaveného řidičského průkazu. Dokonce se měl jednou pokusit ujet policistům. Michelle svolila a a svého přítele vezla ve svém autě, informoval server Law&Crime

Po cestě se ale Derekovo chování začalo radikálně měnit. Začal být nepříčetný a na stanici se mu vůbec nechtělo. Své přítelkyni měl dokonce vyhrožovat smrtí, přičemž kopal do palubní desky. „Já tě zabiju,“ měl šílený Dillman říct Michelle. To už se Američanka začala bát o svůj život a šlápla na plyn, aby byla co nejdříve na stanici, kam se ji naštěstí podařilo dojet. To už ale násilníkovi přeskočilo úplně.

Nepříčetný muž měl Michelle omotat kolem krku šňůrku z joja ve snaze ji zabít, když stála na parkovišti u policejního oddělení. „Derek věřil, že mi tím dokáže uříznout hlavu,“ popsala Michelle traumatickou událost. Naštěstí pro Američanku ale Dillman brutální čin nedokázal dokonat. Šňůrka praskla a Michelle v rychlosti opustila auto, přičemž běžela na stanici ohlásit jeho chování.

„Michelle utrpěla tím provázkem zranění, měla stopy okolo celého krku,“ sdělil policejní vyšetřovatel Casey Uhler. „Dereka jsme pak viděli na kamerovém záznamu opustit vozidlo. Vydal se neznámým směrem,“ dodal Uhler.

Policistům se pak podařilo ho najít dále ve městě, ale opět se mu podařilo strážcům pořádku utéct. V centru, kam se vydal, už ale své štěstí vyčerpal. Byl obviněn z několika trestných činů a pravděpodobně si tak s jojem bude krátit dlouhé chvíle ve vězení.